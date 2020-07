Parte positivo en Atlético Nacional después del primer entrenamiento individual

El preparador físico Carlos Tabares entregó detalles de la primera jornada del equipo que se desarrolló en Guarne.

Al ser el primer equipo que regresó a la actividad, toda la atención se ha centrado en para saber cómo se han ido desarrollando los trabajos del equipo de acuerdo al protocolo de la Dimayor.

La voz oficial para este caso fue Carlos Tabares, preparador físico del equipo, quien explicó cómo se han realizado los trabajos, cuáles han sido las limitantes, así como los temores por las altas probabilidades de lesiones en los jugadores luego de cuatro meses de inactividad. Por ejemplo, en este primer día y para los siguientes de entrenamiento de bajo riesgo, el plantel se dividió en tres grupos con tres horarios distintos y dos horas de separación entre cada grupo para evitar que los jugadores se crucen.

"El balance es muy positivo. El solo hecho de regresar tiene connotación socioafectivo y se reflejó en los jugadores. Ver la cara de satisfacción de los jugadores de poder volver, pero muy contentos y felices de reiniciar de cara al inicio del campeonato", inició el P.F. "La gran mayoría del plantel se encuentra en extraordinarias condiciones después de este parón de casi cuatro meses. Completamos 86 sesiones virtuales. Decir cuándo van a estar aptos para competir, es complejo. Una semana de entrenamientos colectivos es una cantidad de tiempo muy limitado para todos y no va a garantizar que el jugador esté en óptimas condiciones", agregó el especialista.

Más equipos

La rigurosidad del protocolo también ha representado dificultades: "El protocolo tiene muchas aristas y no nos permite hacer muchas acciones. No podemos incluir a la nutricionista, ni hacer valoraciones de inicio (...) Son 125 días desde nuestra última competencia por lo que enfrentar este panorama será un reto difícil. Hay que readaptar al jugador de nuevo al entorno y al ambiente. Adaptarnos a la carga progresivamente será muy importante. Esta primer etapa deberá tener un cuidado especial. El solo hecho de utilizar solamente 6 balones es una limitante". Pese a estos obstáculos, como el de tener solo 10 jugadores por grupo -siendo los arqueros los últimos en poder entrenar- y la restricción total para interactuar entre ellos, Tabares aseguró que seguirán las normas al pie de la letra.

🇳🇬 ¡Volvió @nacionaloficial!



Bajo la supervisión del profe Osorio, el equipo inició entrenamientos individuales con 27 jugadores.



✍️ https://t.co/t2qmz10Ta4 pic.twitter.com/MvdcMTP0VS — Goal (@GoalColombia) July 9, 2020

Si bien Europa ha marcado el camino en ciertos aspectos del protocolo y la reanudación de las ligas, para el caso de los entrenamientos la comparación no será del todo válida, pues según la explicación del preparador, "la solo paró 7 semanas, nosotros paramos 17 semanas y media". "Hubo más lesiones y la calidad del juego se vio afectado por falta de tiempo de entrenamiento colectivo. Vamos a ser todo lo posible para dentro de las limitantes poder preparar los jugadores de la mejor forma (...) En la medida que han pasado los partidos, las lesiones han disminuido. Trataremos de mitigar o minimizar los riesgos de lesión. Será importante el tema de la cantidad de cambios a realizar. En se han hecho los 5 cambios en un 88% y el 37% de los goles fueron en los últimos minutos por tener volantes o delanteros frescos ante defensas cansados", completó sobre lo que sucedió en el campeonato alemán durante las primeras fechas.

El artículo sigue a continuación

Sobre los jugadores que son propensos a lesiones, teniendo en cuenta los índices que se marcaron en el Viejo Continente, el profesional destacó que "En las sesiones virtuales hicimos un trabajo específico atacando esas deficiencias y aprovechando el tiempo. Lo que puede llevar a una incidencia es no tener el componente específico del juego". También cree que "el tema táctico, específico y técnico van a ser los más afectados" por el poco tiempo del que dispondrán los entrenadores para trabajar con todo el grupo, pues solo será una semana.

Pese a que Nacional es el primer equipo en iniciar los trabajos, para Tabares este hecho "No representa una ventaja porque no podemos entrenar situaciones reales de juego. Esto genera más connotaciones desde el punto de vista emotivo, el hecho de reunirnos y entrenar como equipo, pero desde el punto de vista deportivo no representa una ventaja".

Por último, Tabares confirmó que el club realizará las pruebas serológicas entre viernes y sábado y que los dos casos positivos reportados están cerca de cumplir con la cuarentena. "Vamos a tener el plantel a disposición, pero esperemos la segunda prueba. El cuerpo médico ha trabajado a cabalidad", aseguró. Igualmente confirmó que Daniel Muñoz ha seguido los trabajos del Verde antes de viajar a para incorporarse a su nuevo club: "Estamos en comunicación con el PF del para que siga entrenando y llegue en las mejores condiciones".