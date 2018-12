Para Alexis Vega, título de goleo con Chivas no es una obligación

Alexis Vega prioriza los logros colectivos en Chivas sobre las distinciones individuales.

Alexis Vega, delantero de 21 años que llegó a Chivas con la responsabilidad de la cuota goleadora, señaló que no es una exigencia coronarse en el rubro individual.

En la presentación de refuerzos ante los medios de comunicación, el canterano del Toluca antepuso lo colectivo en bien de un Guadalajara que cuenta con tres torneos sin clasificarse a la liguilla.

“Vengo trabajando para eso, no es una obligación quedar campeón de goleo, si yo puedo dar muchas asistencias para que otro jugador pueda hacer goles es en beneficio de todo el equipo, no vengo a hacer cosas personales, vengo a trabajar más en equipo, después si se da esa oportunidad de ser campeón de goleo va a ser una satisfacción muy grande para mi, para todos mis compañeros que obviamente sin ellos no sería nada posible”, expresó el nacido en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En el mismo sentido, Vega expresó: “(en Toluca) tuve la oportunidad de estar marcando goles, tengo que responder en la cancha como se hacer, si caen los goles van a ser muchas alegrías para toda la afición que se lo merece, esperemos que así sea”.

Alexis es consciente de que el Rebaño se vuelve una vitrina para el ansiado llamado a selección mexicana que se le negó el pasado torneo con los Diablos Rojos. En el Apertura 2018 anotó seis goles en 19 encuentros del torneo regular y liguilla.

“Obviamente cada jugador trabaja para eso, estoy muy ilusionado de tener una convocatoria a selección, estando en Chivas hay más reflectores y van a llegar las oportunidades, tengo que estar muy maduro para cuando lleguen esas cosas y poder aprovecharlas al máximo”