Pappa utilizará el número 16 en Municipal

Marco Pappa confirmó el número que utilizará la próxima temporada con el equipo.

Marco Pappa, futbolista de Municipal, reveló el número que utilizará en su camiseta la próxima temporada de la Liga Nacional, mismo que será el ‘16’ y no el ‘10’ como se especulaba.

“Sé que Gambeta está usando la número 10. Jamás he sido un futbolista que le quita un número a otro jugador, no me gustaría que me lo hagan a mi, así que no se lo haría a nadie”, dijo.

Explicó los motivos para seleccionar dicho dorsal: “Ese número tiene mucho significado para mí porque fue mi primer número profesional. Cuando llegué a Municipal el único uniforme que había era el 16 y en esa época no tenías para escoger. El 16 me trae muy buena suerte, me ha identificado y me gusta. Esperemos que el 16 esté disponinle y así será el de este torneo”.