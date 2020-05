Pappa no podrá disputar el ascenso con San Pedro

El club no logró inscribir al volante, quien ahora podría fichar con otro club como agente libre.

Las malas noticias han llegado a San Pedro. El club que peleará por el ascenso no podrá contar con uno de sus fichajes estrella a pesar de que el club anunciara su llegada previo a la pandemia por coronavirus.

Marco Pappa, volante guatemalteco, no pudo ser inscrito por la institución a tiempo para poder jugar el cotejo por el ascenso ante Deportivo Achuapa. El papeleo no lelgó a tiempo a la Fedefut y no cumplió con las normas establecidas para concretarlo.

Mixco, antiguo club de Papa, no deslindó al guatemalteco previo a que San Pedro oficializará su fichaje. Su contrato terminaba en mayo, por lo cual ahora será agente libre y sí podría fichar por San Pedro, pero ya no a tiempo para la promoción para subir de categoría.