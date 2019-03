Paolo Suárez pagará su último partido de sanción

El charrúa tuvo un incidente con Henry Hernández y recibió cuatro partidos de castigo.

Paolo Suárez cumplirá hoy su último partido de sanción tras ver cartulina roja contra Chalatenango. El jugador se ha perdido los siguientes partidos: derrota de 2-0 vs Alianza, derrota de 0-1 vs Municipal Limeño y victoria de 0-3 vs FAS.

El uruguayo volvería a la actividad hasta en la jornada 12. Metapán recibirá al Audaz.