Panenka en Goal: “Sergio Ramos es el que mejor tira los penalties a lo Panenka”

El inventor del penalti picado señala al capitán del Real Madrid: “Me encanta. Los ha marcado más veces, la gente lo sabe, y aun así lo hace de nuevo”

Es uno de los futbolistas más legendarios de toda la historia de la . Uno de los más recordados del fútbol mundial. De los pocos que pueden presumir de haber dado nombre a una suerte de este deporte. Se trata de Antonín Panenka [2 de diciembre de 1948, Praga], el ‘inventor’ del mítico penalti picado hoy mil veces replicado ya.

“Lo había practicado durante dos años antes de la EURO 1976. Simplemente caí en que todos los porteros siempre saltaban a uno u otro lado, con lo que estaría bien lanzarlo por el centro. Después de cada entrenamiento, yo competía con nuestro portero Hruška tirando penalties. Era muy bueno, así que estaba siempre perdiendo las apuestas: dinero, chocolatinas, etcétera. Así que empecé a utilizar mi pequeño truco, y de pronto empecé a ganarlas más y más a menudo. Lo peor es que también empecé a engordar por todas las chocolatinas que le ganaba”, explica Panenka a Goal.

El quid de la repercusión que tuvo Antonín con su penalti es que no sólo creó un nuevo ‘truco’ para el fútbol, sino que se lo enseñó al planeta en nada menos que una tanda de penalties en la final de una [Yugoslavia 1976]. Ante Federal. Ante el mítico Sepp Maier, ni más ni menos. Las grandes hazañas son las que están reservadas para los grandes momentos. El resultado era de 2-2 tras el tiempo reglamentario, y en la tanda desde el punto de fusilamiento Checoslovaquia iba ganando 4-3 cuando le llegó el turno a Panenka. Su golpeo picado por el centro desde los once metros maravilló de inmediato al mundo del fútbol. Y le dio el título a su país. “Si lo llego a haber fallado, ahora mismo tendría ya 40 años de experiencia en la fábrica”, analiza con su retranca habitual. No le falta razón tampoco.

El caso es que lo metió. Y la copa voló entonces hacia Checoslovaquia. “El recibimiento fue una de las mejores experiencias de mi vida”, rememora en Goal. “Aquí era común que el partido comunista pidiera al pueblo que saliera a las calles para dar la bienvenida a los políticos de Alemania del Este o de la Unión Soviética. Pero tras la final en Belgrado la gente tomó las calles voluntariamente, y todo el mundo estaba feliz. Pero todo el mundo es todo el mundo: niños, mayores, hombres, mujeres…”.

Más de cuarenta años después, Panenka vive ahora en Praga y sigue ligado al fútbol como Presidente de Honor del Bohemians 1905. Es el club donde empezó su carrera, y el equipo para el que jugaba cuando anotó su memorable penalti en Yugoslavia. El Bohemians 1905 de Praga es uno de los equipos más queridos de la República Checa, dirigido por Martin Hasek (hermano de una leyenda del hockey como Dominik Hasek), y repleto de jóvenes promesas, como los dos hijos del técnico (Martin y Filip), o como su goleador Yusuf, el primer futbolista de Bahrein en Europa. “No participo de las decisiones del club, sino que ejerzo en labores de representación. Y luego lidero a los veteranos del Bohemians, y a la asociación de veteranos de la selección checa”, explica Antonín Panenka. Quien se confiesa un enamorado del fútbol español.

“Me encanta. Incluso cuando no hay muchos goles, siempre encuentro cosas interesantes en cada partido de La Liga. Un buen pase, un control… Estuve a punto de jugar en . El me quiso fichar, pero al final no salió”, explica en exclusiva en Goal. Lo que tampoco salió fue la machada del ante el este miércoles. El que otrora fuera club de la automovilística Skoda es ahora uno de los mejores equipos checos, y es además un equipo vecino del Bohemians 1905 de Praga. Antonín tiene claro cuál fue el punto débil de sus compatriotas en el partido de ante el gigante español. “El Pilsen perdió todos los duelos aéreos y estuvieron flojos en su propia área. El Real Madrid no estuvo tampoco tan bien en la circulación, pero sí que fueron mejores en las jugadas aéreas”, explica a Goal.

Eso sí, cuando Goal le pregunta por Sergio Ramos y su depurada técnica tirando penalties a lo Panenka –como ante el el pasado fin de semana, sin ir más lejos-, Antonín no escatima en elogios. “Me encanta. Y creo que ya lo ha hecho así varias veces además, como en la EURO 2012. Creo que podría ser mi mejor ‘imitador’, el que mejor tira los penalties a lo Panenka. Porque lo ha hecho más veces, la gente lo sabe, y aun así lo consigue hacer de nuevo. Es genial”. Palabra de Panenka. El maestro señala a su mejor ‘discípulo’.