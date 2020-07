Pancho Osorto necesita un trasplante de hígado

El exmundialista con El Salvador, en España 1982, lucha por su vida.

Francisco Osorto salió hace pocos días del hospital donde estuvo ingresado por un cuadro hepático que arrastra desde hace un par de años, enfermedad que en estos momentos lo tiene en una situación crucial.



En la actualidad la familia busca un donante de hígado, pero también un lugar dónde poder realizar esta cirugía, ya que en El Salvador esta clase de operaciones no se hacen. En y hay hospitales que practican trasplante de hígado.



En una breve conversación con “El Gráfico”, el exdefensor contó cómo vive sus días, tras haber salido del centro médico: “El calor de mi casa, de mis hijos, es lo que me tiene vivo. Tengo a mi nieto, mi familia siempre estuvo cerca de mí. Siempre los he tenido para apoyarme”.