¿Un palo de Gago para Boca? "En Vélez, fue todo fácil, noble y claro"

Pintita fue presentado en el Fortín y contó cómo fue la decisión de regresar al fútbol: "Pensé que no iba a volver, pero mi hijo me pidió que siga".

Fue la sorpresa del mercado de pases, pero no por la llegada a Vélez, la cual ya se había rumoreado en más de una ocasión, sino por la decisión de continuar su carrera cuando parecía que ya estaba terminada. Fernando Gago, quien sufrió tres lesiones graves en los últimos cuatro años, lo intentará una vez más.

"Cuando me lesioné pensé que no iba a volver. Con el correr de los meses no sentí dolor. Me empezó a picar el bichito de volver a jugar, hasta que un día mi hijo me pidió que volviera a jugar", reveló Pintita en su presentación. Además, le agradeció a Gabriel Heinze: "Jugamos juntos con él, pero ahora somos técnicos y jugador. La charla que tuvimos fue muy clara. Nuestra amistad queda en un segundo plano".

"Se solucionó todo muy rápido. Cuando estuvo la chance, lo acepté en dos minutos. Fueron claros desde un principio queriendo que juegue acá. Dije que sí de una. Todo fue fácil, noble y claro", agregó el volante. ¿Un mensaje para Boca?