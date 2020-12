Palmeiras, rival de River en semifinales de la Copa Libertadores 2020: cómo llega, plantel, DT, figura y ausente

El conjunto paulista dejó en el camino a Libertad en cuartos y busca regresar a la final del certamen continental luego de 20 años.

River fue contundente en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020 , dejó afuera a Nacional y se metió entre los cuatro mejores del continente por cuarto año consecutivo. Ahora, en busca el Millonario irá en busca de su tercera final seguida frente a Palmeiras, en una serie que se abrirá el martes 5 de enero en la cancha de Independiente y se definirá una semana después, el martes 12, en San Pablo.

A continuación, Goal te cuenta todo lo que tenés que saber sobre el conjunto brasileño.

CÓMO LLEGA

Palmeiras se metió en semifinales de la Libertadores por segunda vez en los últimos tres años y sueña con llegar a la definición luego de dos décadas: la última vez que disputó la final fue en 2000, cuando cayó por penales frente a Boca. En la actual edición, el Verdao fue el mejor equipo de la fase de grupos tras cosechar cinco victorias y un empate en el Grupo B y superó sin problemas sus dos cruces eliminatorios: en octavos aplastó a Delfín con un contundente global de 8-1 (ganó 3-1 de visitante y 5-0 de local) y en cuartos superó a Palmeiras con un 4-1 (1-1 en y 3-0 en casa). El conjunto paulista es el segundo equipo que más goles marcó en el torneo, con 29 (dos menos que River), y el que menos tantos en contra recibió: apenas le marcaron cuatro veces en 10 partidos.

Más equipos

A nivel local, Palmeiras viene realizando una campaña por demás irregular en el Brasileirao, donde luego de la derrota 2-0 frente a Internacional del fin de semana quedó a 12 puntos del líder Sao Paulo. Sin embargo, el equipo de Abel Ferreira también apunta al título en la Copa de , donde está clasificado a semifinales y este miércoles 23 jugará el duelo de ida frente a América Mineiro, que se metió entre los mejores cuatro desde la Segunda División.

EL DT DE PALMEIRAS

Apenas dos semanas después de aplastar 5-0 a Bolívar en la quinta fecha del Grupo B y asegurarse su lugar en octavos de final de la Libertadores, Palmeiras cayó 3-1 frente a Coritiba, sumó su tercera derrota consecutiva en el Brasileirao y la directiva decidió despedir a Vanderlei Luxemburgo y salir en la búsqueda de un entrenador extranjero, una tendencia creciente en el fútbol brasileño. Después de sondear a Juande Ramos y Quique Setién, finalmente el Verdao se decidió por Abel Ferreira, un joven técnico portugués de 41 años que venía de cosechar muy buenos resultados en el Sporting Braga de su país y el de Grecia.

Desde el arribo de Ferreira, Palmeiras recuperó su mejor nivel y en los primeros 10 partidos del DT consiguió ocho victorias, un empate y apenas una derrota y superó los octavos y los cuartos de la Libertadores y la Copa de Brasil.

LA FIGURA DE PALMEIRAS

El gran referente del plantel de Palmeiras es, sin dudas, el experimentado Felipe Melo, quien ya sabe que no podrá volver a jugar en esta edición de la Libertadores luego de haber sufrido una fractura en el tobillo el 8 de noviembre que lo obligó a pasar por el quirófano. De todos modos, el fútbol del equipo nunca dependió del recio mediocampista central, sino que está a cargo de Raphael Veiga, un talentoso mediapunta de 25 años que lleva 16 goles en lo que va del año y suele jugar por detrás del único centrodelantero en el 4-2-3-1 que plantea Ferreira. Otros nombres a destacar son los de los extremos Gustavo Scarpa y Rony.

EL AUSENTE DE PALMEIRAS

Aunque no jugó ni un minuto en la actual edición del certamen con la camiseta del Verdao, llama la atención que haya prescindido de la inscripción de Miguel Borja, quien finaliza su contrato con el 31 de diciembre y debe volver al club que es dueño de su ficha. Sin embargo, argumentaron que su introducción en la lista de buena fe obligaría a un trámite burocrático más allá de los tres cambios permitidos por reglamento, además de la intención de volver a desprenderse, en lo posible con una venta.

El atacante llegó a Palmeiras en febrero del 2017, luego de ser la gran figura de la consagración de en la 2016. De hecho, fue la compra más cara de la historia del Palestra, por más de 10 millones de dólares. Pero su rendimiento nunca estuvo a la altura de la enorme inversión realizada, sumado a no lograr una buena relación con la hinchada y por esa razón comenzó el 2020 cedido a préstamo en el club colombiano, que llegó a cuartos de final de la y donde convirtió 20 goles en 36 partidos.

"Estoy triste, fue una sorpresa para mí que Palmeiras no me tenga en los planes para la Libertadores. Podría ayudar en la semifinal. Tenía muchas ganas de estar. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí. No entiendo por qué no me quieren. Soy jugador del Palmeiras, solo tenía que llegar, ponerme la camiseta y jugar. No entiendo esta situación".

EL PLANTEL DE PALMEIRAS

Lista de buena fe de Palmeiras en la Conmebol Libertadores 2020

Arqueros

1 - Weverton

22 - Jaílson

24 - Vinicius Silvestre

31 - Mateus Oliveira

41 - Lucas Bergantin

44 - Bruno Carcaioli

46 - Leandro

Defensores

2 - Marcos Rocha

3 - Emerson Santos

4 - Benjamín Kuscevic

6 - Alan Empereur

12 - Mayke

13 - Luan

15 - Gustavo Gómez

16 - Lucas Esteves

17 - Matías Viña

26 - Renan

32 - Gustavo Garcia

33 - Jonathan Alecsander

35 - Jonathan

40 - Ramón Ricardo

42 - Vanderlan

Mediocampistas

El artículo sigue a continuación

5 - Patrick

8 - Zé Rafael

14 - Gustavo Scarpa

20 - Lucas Lima

23 - Raphael Veiga

25 - Gabriel Menino

28 - Danilo

30 - Felipe Melo

34 - Ramon César

36 - Vitinho

37 - Erick Pluas

43 - Fabio Silva

45 - Adriano Junior

50 - Pedro Acacio

Delanteros

7 - Gabriel Silva

9 - Luan Silva

10 - Luiz Adriano

11 - Rony

18 - Robinho

19 - Breno

21 - Wesley

27 - Gabriel Veron

29 - Willian

38 - Marcelinho

39 - Giovani

47 - Ruan

48 - Aníbal Vega

49 - Fabrício