Palestino - River o una película de reencuentros

Chile se reunió a contemplar al campeón de un continente en el que el tetracolor está más inmerso que nunca.

El fútbol como movimiento social, River como atracción y palestina la bandera. No era un partido de , por lo que el Monumental de Santiago no se tiñó de blanco. Es más: Palestino cubrió de papel la mayoría de las imágenes del Cacique a lo largo del recorrido por el estadio. No era la Selección de , que también adopta al recinto de Macul como su segundo hogar. Era la Copa Libertadores, la que levantó el Cacique en el mismo recinto 28 años antes.

Y contagia a sus compatriotas. Por eso reinó el público neutral que, aunque de otro club sea, no se quiere perder la chance de apoyar a uno de los pequeños con más ganas de ser grande contra el hoy más competitivo y, si se quiere, el que trasciende fronteras y viaja kilómetros. Tal vez en eso se parecen los dos equipos que se enfrentaron, por la quinta fecha de la copa más importante. Eso sí: uno es el gigante y el otro un estudiante ejemplar, en vías de trascender. En la galería norte está el visitante, que hace el mismo recorrido que el que viste de blanco y de negro. Llega por Pedrero, el metro, alienta por Marathon e ingresa por Arica, donde se ubica la Garra Blanca. Y, cual casa, grita en contra de Boca y se rinde a las figuras que pisan la David Arellano. El resto del estadio es multicolor: entre chaquetas, camisetas del Tino y otras de La Roja se forma un mosaico de emociones.

River pasó con honores y el Tino murió luchando

¿Por qué habían sobre veinte mil en Macul? Primero: para volver a cruzar caminos con el juego que lidera popularidades y que ofrece un compromiso top. Porque la plantilla de Basay siempre va hacia adelante. Porque no pierde nada y juega sin presión. Se expresa como quiere su técnico y a esta altura juega hasta finales. El trámite lo lleva a decir adiós, incluso, pero se genera chances hasta el final y con dos goles encima se sigue lamentando por las fallas en la finalización. Jiménez está cerca, Passerini todavía más y todos se toman la cabeza. Y está el campeón, intentando una sinfonía. Enzo Pérez la dirige. Marcelo Gallardo se lo encomendó, y le añadió piezas revulsivas en las esquinas. Nacho Fernández asiste a Pinola y marca el propio, Nacho González se luce porque entiende que una goleada en contra es demasiado para un semestre así de soñado. Todo lo vieron, simpatizantes albos, azules, cruzados, los del Tino que nunca van y muchos que querían decir "yo estuve ahí".

El artículo sigue a continuación

“La te pone en un lugar donde medir fuerzas no hay muchas diferencias como en Europa. Las fuerzas se emparejan cuando los equipos sudamericanos muestran esas ganas y deseos de pelear en iguales condiciones, más allá de la jerarquía. Eso sucede. La Copa Libertadores es muy difícil de jugar, con equipos que a priori son menores, pero hay otros contextos que juegan y que si no estás preparado para jugarla con determinación, sufres. Por eso es tan difícil la Copa Libertadores, ganarla y redondear un buen año”, es la lectura del Muñeco, que en la misma respuesta hace énfasis en el desarrollo del fútbol chileno y en las buenas prestaciones de sus figuras ‘europeas’. Los millones son lo de menos cuando los escenarios son más bien trabados. Si hasta Chile les cantó que son de la B, como haciéndole cosquillas al que dejó de sentirlas en el Bernabéu, o adornando aún más la cita que se tornó una maratón de anécdotas.

La crisis de los representantes chilenos en las copas internacionales se saneó el año pasado con el Colo Colo más horrible de la competencia local que estuvo entre los ocho mejores del continente. Y con este Palestino al que se le acabó el combustible. Aunque la Sudamericana lo espera salvo que Alianza le haga más daño que un 4-1 en Lima. Ahora el hincha neutral aplaude las fintas de Palacios y entiende que pronto será imposible ver a varios de los que visten de negro ya que Europa los espera con los brazos abiertos. Por ahora es la Copa Libertadores una película de reencuentros. Con los orígenes. Con la galería sur siendo ocupada por hinchas que en Ramallah vibran con ese pequeño equipo que hace de local en La Cisterna y que hace unos años apostó en grande y desde la cantera se convirtió en competitivo. Ya había visitado La Bombonera. Este mismo año empató en River. Y borró al DIM en y a . Uno sigue adelante, y tiene varios frentes en la mira. El otro, eliminado y renovando sueños a medida de que el reloj lo sentencia, apuesta por Chile y su avance como cultura futbolística.