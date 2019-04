Palencia sobre ofertas: "No he hablado con nadie"

Juan Francisco Palencia habló sobre su futuro como director técnico.

Francisco Palencia, entrenador de , descartó tener charlas con otros clubes luego de haber sido colocado como candidato a director técnico de para el próximo torneo.

Palencia, quien ya ocupó un cargo como director deportivo del Guadalajara , señaló la información como parte de especulaciones.

“No, la verdad yo no he hablado con nadie, de momento no he hablado con nadie, creo que aquí lo más importante es que todos somos profesionales. Es un rumor como bien lo dijiste. Lo dijo alguien, es un rumor y ya está", mencionó en conferencia de prensa previo a la visita del conjunto poblano al Rebaño.

El Gatillero, quien no ha negociado su renovación con los Licántropos, expresó que "hay que ser profesionales en esto, entonces yo estoy metido simplemente en Lobos”.