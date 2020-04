Pablo García, el jugador que se arrepiente de dejar a Javier Aguirre para ir al Real Madrid

El mediocampista uruguayo vivió una situación difícil cuando emigró del Osasuna a los Merengues.

Dentro del exitoso paso de Javier Aguirre por el , una de sus piezas clave fue el uruguayo Pablo García. El mediocampista emigró en la temporada 2005/2006 hacia el , aunque su paso por los Merengues no fue muy positivo, saliendo de la entidad sin pena ni gloria.

En entrevista con Sport 890, el centrocampista se declaró arrepentido de haber emigrado de los Rojillos: "Tenía un agente que siempre me conseguía equipos aquí y allá. Luego estaba la oportunidad del Real Madrid. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría muchas cosas. No sé si iría al Real Madrid. No sé si habría firmado el contrato", dijo.

"Recuerdo que hubo un día en que entrenamos y al mismo tiempo, había un equipo filmando la película 'Goal!'. Estaba lleno de cámaras el entrenamiento. Y todos los días fotos y más fotos. No estaba preparado para eso. Venía de Osasuna, un equipo mucho más 'de la gente', de gente trabajadora, tenía un buen entrenador como Aguirre, todos los jueves tenía barbacoa... Eso tuvo un costo para mí, no lo disfruté y, por supuesto, fue una experiencia inolvidable, pero costosa", dijo al explicar los motivos por los que siente que no fue un buen movimiento.

A lo largo de su carrera, el Vasco ha sido elogiado constantemente por su manejo de grupo y trato humano, cualidades que le han permitido dirigir en , , y .