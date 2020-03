Aimar comparó a Riquelme con Messi: "Román no cancherea, no tenés por dónde agarrarlo. Como a Leo, no tenés con qué enojarte"

En una extensa charla en una radio partidaria de River, el actual entrenador de las juveniles argentinas se refirió a sus dos amigos y ex compañeros.

Si bien es un personaje que pocas veces elige dar declaraciones, cuando lo hace suele dejar un mensaje que va más allá del fútbol y jugar a la pelota. En medio de esta cuarentena mundial, Pablo Aimar no desaprovechó el espacio que le dieron en una entrevista este viernes para dejar su postura.

"Espero que esto que nos está pasando nos haga entender de una vez que ni los futbolistas, ni los panelistas, ni los conductores son los actores más importantes de la sociedad. Los verdaderos 'grandes' son los médicos, las enfermeras", reflexionó.

Pablo Aimar, ex jugador de #River: "Con Riquelme no me enojé nunca porque nunca sobra, no cancherea, no tenes por dónde agarrarlo. Como a Messi, no tenés con qué enojarte" pic.twitter.com/L6AgtjCpyV — River Monumental (@RiverMtira) March 28, 2020

La respuesta vino a colación de la clásica pregunta sobre qué siente cuando escucha que es el ídolo de Messi, antes de responderla, intentó poner los pies en la tierra como premisa. Después se animó un poco más: "Es raro, porque me acuerdo cuando compartía plantel con Francescoli y escuchaba que Zidane era fanático de él, pensaba en qué sentiría Enzo. Hay que amigarse con esos halagos", reconoció.

El artículo sigue a continuación

"Lionel debe haber empezado a ver fútbol en esa época de River y de , cuando vino a . No me da vergüenza hablar de eso, pero no me gusta elogiarme demasiado", aseguró el ex del Millonario.

Más equipos

Pablo Aimar, ex jugador de #River: "Me acuerdo que tuve una charla con Ramón por la 10. Él tenía esa forma de desafiarme. Me preguntó si me animaba a llevar la 10 de River. Yo le dije 'Damela'" pic.twitter.com/UWlXX6oCFR — River Monumental (@RiverMtira) March 28, 2020

Pero uno de los pasajes más ricos de la charla tuvo que ver con una comparación entre el jugador del y Juan Román Riquelme. El Payasito, reconocido hincha de River, explicó por qué nunca se pudo enojar con su rival del Xeneize: "Con Riquelme no me enojé nunca porque nunca sobra, no cancherea, no tenes por dónde agarrarlo. Como a Messi, no tenés con qué enojarte", bromeó.