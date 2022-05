Otro verano 'Meriton': Valencia, donante de órganos

Sistema 'Meriton': Cambiar todo para que nada cambie. El club no se muere. Lo están matando. Poco a poco, lentamente, como caen las hojas de los árboles en otoño. Mientras Peter Lim intenta batir su plusmarca de disparates para convertirse en el peor gestor del fútbol europeo y mundial, el club está en fase terminal. Esta será la tercera temporada consecutiva del Valencia sin competición europea, rematada con un equipo hundido en tierra de nadie. Desperdiciada la bala de la Copa, último asidero para maquillar la realidad, ahora se acelera el proceso de huída hacia adelante. Sin norte, sin proyecto, sin estructura, sin campo nuevo, sin credibilidad y sin futuro, ‘Meriton’ aplicará la ‘patada a seguir’. Hay que vender. ¿Y qué se puede vender? Pues lo mejor que queda: Guedes, Soler y Gayà. De primero de ‘meritoner’. Convertido en un donante de órganos del prójimo (Parejo, Coquelin, Kondogbia, Wass, Ferran y lo que esté por venir), el Valencia de ‘Meriton’ aborda otro verano con el mismo mensaje de los anteriores: como el barco se hunde, sálvese quien pueda, el máximo accionista, el presidente y el director deportivo, los primeros.

Gonçalo Guedes. Dice que quiere quedarse (¿?) pero la realidad es que debe irse. Primero, porque el propio Guedes reconoce que su continuidad no depende de él. Segundo, porque en un Valencia sin jugadores ‘nivel Valencia’ es complicado crecer. Tercero, porque su agente y el club quieren hacer ‘caja’. Cuarto, porque hay clubes que le pretenden y que, sabiendo que el VCF necesita pasta fresca, acudirán con ofertas a la baja, porque la carroña se huele a kilómetros. Quinto, porque si club, entrenador, agente y jugador pactan no tener que pagar 5 millones más al PSG ahora, es porque saben que pagar más dinero ahora encarecería un futuro traspaso. Y sexto, porque si alguien pone 25 millones de euros por Guedes, desde el club serían capaces de llevarle, a la sillita la Reina, al equipo que ponga la panoja. En ‘pole’, clubes Premier y el Atleti, claro, el eterno ‘cliente’ en la fila de negocios de Mendes y Lim.

Carlos Soler. En pleno proceso de renovación de contrato, que expira en 2023, el jugador mantiene perfil bajo, discreción y calma. El club, de puertas hacia afuera, no mueve ficha. Y de puertas para adentro, reza porque aparezca un comprador. Si apura su contrato hasta el final (¿bueno para su carrera en pleno año de Mundial?), aparecerán clubes italianos. Y si sale este verano, más allá del presunto interés del Barça, acabará asomando el Atleti, que es el destino natural del jugador por diferentes motivos. Primero, porque Simeone lleva años queriendo ficharle; segundo, porque sería la enésima vez que el Atleti se ‘aprovecha’ de la situación catastrófica del Valencia; y tercero, porque cada vez que Peter Lim necesita vender, como por arte de magia, aparece el Atleti para compra. Y por supuesto, a la baja. Si este verano aparece un club poniendo 20 millones por Soler, Lim pondrá alfombra roja.

José Luis Gayà. Lleva años siendo pretendido por grandes clubes, lleva años siendo el tipo más valencianista del vestuario y lleva años renovando y continuando en el Valencia, sin ni siquiera querer atender o escuchar ofertas para irse. La cuestión es si todo tiene un límite y si ‘Meriton’, más necesitado que nunca de dinero, acabará ‘empujando’ al capitán a buscarse la vida lejos de Mestalla. Tiene contrato hasta 2023 y el contexto de su caso es idéntico al de Guedes y Soler. Gusta en otros equipos, ‘Meriton’ necesita dinero y si aparece un comprador, aunque la oferta no supere los 20 “kilos”, tendrá opciones de salir.

Por supuesto, ‘Meriton’ no solo contempla las posibles ventas de Gayà, Soler y Guedes, sino que tiene en venta al resto de la plantilla. Otra cuestión es si existen clubes capaces de pagar por jugadores que no sean estos tres. En todo caso, el orden de los factores no altera el producto. Peter Lim seguirá haciendo de su capa un sayo, ‘Meriton’ venderá todo aquello que otros le quieran comprar y el largo y tórrido verano que está por venir servirá para que la deprimida afición del Valencia tenga que asumir la peor de las realidades. Han convertido su club en un donante de órganos. El que ponga dinero, incluso no demasiado, les quitará el corazón, los pulmones, el hígado y lo que haga falta. Propietario: ‘Meriton Holdings’.

Rubén Uría