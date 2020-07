Otra polémica protagonizada por el Real Madrid: ¿Penalti de Carvajal a Olivera?

Sucedió en la primera parte, pero para el árbitro, Juan Martínez Munuera, no fue infracción. El lateral del conjunto merengue ya estaba amonestado.

Una más. Sí, otra vez. El , tras la reanudación del fútbol, no sólo es protagonista por su buen juego o por ocupar el primer puesto de la tabla de posiciones, sino que, además, llama la atención por la cantidad de polémicas que giran a su alrededor en cada encuentro de . Frente al , el equipo de Zidane sumó una más: ¿Penalti de Carvajal a Olivera?

La polémica acción sucedió en el primer tiempo, con el 0 a 0 en el marcador. El lateral derecho del conjunto merengue le comete una infracción al jugador visitante. Para el juez del partido, Juan Martínez Munuera, no fue nada. Pero...

La opinión de los especialistas

Para el ex-árbitro Arturo Dauden Ibañez, sin embargo, fue una jugada clara. "Carvajal traba a Olivera y le hace caer. Me parece una acción de penalti", señaló en Onda Cero. Otro ex-árbitro, Eduardo Iturralde, coincide con su colega. "Era penalti de Carvajal. No es con el cuerpo, es con el pie, no toca balón", argumentó en Carrusel Deportivo.

¿Penalti y roja?

El Real Madrid no sólo se salvó de un penalti en contra, sino que, a su vez, Carvajal se salvó de una posible expulsión, ya que tenía amarilla desde el minuto 15.