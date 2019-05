Otra mala para Liverpool: Firmino será baja ante Barcelona

Klopp confirmó que el delantero no llegará en condiciones al duelo de vuelta por las semifinales de la Champions League.

Luego de la dura derrota en el Camp Nou, Liverpool buscará remontar la serie cuando reciba a en Anfield este martes, por el partido revancha de las semifinales de Champions League. Sin embargo, el vigente subcampeón del torneo no la tendrá nada fácil ya que, además del 0-3 en contra de la ida, tiene ya confirmada una baja de peso: Roberto Firmino.

El 9 de los Reds no pudo ser titular ni en el primer choque en -en el que ingresó en el complemento- ni en la victoria 3-2 sobre Newcastle del último sábado, por la Premier League, debido a una molestia muscular que arrastra desde un el entrenamiento de la semana pasada.

"En el duelo de ida tenía problemas y todavía los tiene. Hoy simplemente no está disponible. Tenemos que aceptarlo. El departamento médico nos transmitió que no podía estar disponible", aseguró Jürgen Klopp, en conferencia de prensa, y confirmó: "No estará listo para el martes y el resto lo veremos".

Por otra parte, también es una incógnita si podrá decir presente Mohamed Salah. El egipcio sufrió un duro golpe en el encuentro frente a las Urracas y tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla. No obstante, el DT de aseguró que "está bien" y que "habrá que esperar" para saber si podrá estar frente a los catalanes.