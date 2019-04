Otamendi quiere dejar el Manchester City: Valencia, River y los posibles destinos

El central de 31 año evalúa abandonar el Etihad Stadium a mediados de 2019 y podría regresar a Mestalla. ¿Y el fútbol argentino?

Nicolas Otamendi está abierto a dejar el el próximo verano europeo, según ha podido saber Goal . Fuentes cercanas al futbolista aseguran que el ex jugador del no está forzando su salida y que no está descontento en el Estadio Etihad, pero que consideraría seriamente la posibilidad de abandonar al campeón de la Premier League si le ofrecieran más minutos en un club competitivo.



Precisamente el Valencia y el Wolverhampton inglés están siendo evaluados como posibles destinos del internacional albiceleste, con su agente, Jorge Mendes, teniendo fuertes conexiones en esos dos clubes. Y es que Otamendi espera continuar en la elite del fútbol europeo , aunque no descarta una salida a la Superliga de .

En ese sentido, la opción de un posible regreso a la para jugar en River es prácticamente imposible. Aunque la Superliga de su país natal no está a la altura de los campeonatos de e , el vigente campeón de América, con Marcelo Gallardo a la cabeza, no deja de ser un equipo que lo puede seducir por su proyecto deportivo; eso sí, el Millonario no podría competir económicamente con el fútbol chino (ni el europeo), que continúa sumando figuras de renombre a su certamen doméstico. Además, la intención del futbolista sería continuar un tiempo más en el Viejo Continente.

Cabe señalar que, en octubre de 2018, Otamendi, confeso hincha de River, dejaba entrever que su hijo, fanático del conjunto rojiblanco, lo quería ver con la camiseta riverplatense. "Es gallina, es gallina. Todavía es muy chico. No sabe, pero sí le gustan los colores blanco y rojo", reconocía en declaraciones a ESPN.

¡Atención! Valentín Otamendi, el hijo del referente de la Selección, sueña con que su padre se retire en un club grande del fútbol argentino. ¿Se le dará? pic.twitter.com/BwnuD5Fd61 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 15 de octubre de 2018

Otamendi, de 31 años, dejó el Porto, otro club con grandes influencias de Mendes, para fichar por el Valencia en la temporada 2014-15, y se cree que estaría abierto a un regreso a Mestalla.



El surgido de Vélez firmó un nuevo contrato hasta 2022 en enero pasado con el City y, aunque fue parte fundamental del equipo que consiguió el título de Premier en la campaña 2017-2018, ha perdido su sitio en el once titular: John Stones y Aymeric Laporte son los titulares para Pep Guardiola en los últimos meses.



Además, sus posibilidades en el primer equipo de los Citizens se verían perjudicadas todavía más si el City contratara a un defensor central en el próximo mercado, una opción que se está considerando. Y aunque Otamendi no está completamente decidido a irse, el City podría tomar la decisión por él .



En los últimos años, el cuadro de Manchester ha perfilado sus objetivos de mercado mucho antes de que se abra la ventana de verano, y ha intentado llegar a acuerdos con jugadores y clubes lo antes posible.

Por lo tanto, es poco probable que esperen hasta mediados del verano europeo a que surja un comprador serio para que se marche Otamendi. Ese escenario implicaría reaccionar rápidamente e ingresar en el mercado con poco tiempo para maniobrar.