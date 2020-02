Osvaldo Escudero: “Tenemos esa mala suerte de que nos llegan una vez y nos hacen el gol”

El técnico argentino hizo las valoraciones sobre su plantel.



Santa Tecla es último en el torneo Clausura 2020 y también está a ocho puntos del descenso, números que empiezan a incomodar a su técnico Osvaldo Escudero, quien los dirige por tercera vez en su historia.

“Con un triunfo esto se puede acomodar. No estamos acostumbrados a ver a Santa Tecla en esta posición. Las cosas no salen y estamos trabajando para hallar un once titular que todavía no encontramos. Soy el más preocupado por no ganar todavía”, indicó Escudero.

Pese a que su equipo no juega mal, el técnico expresó: “Tenemos esa mala suerte de que nos llegan una vez y nos hacen el gol. Provocamos situaciones a gol y no aprovechamos. Pero el rival sí lo aprovecha”.