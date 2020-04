Osorio y su futuro en Nacional: "Esperamos conseguir los objetivos, luego miraremos"

El técnico risaraldense termina su contrato con el Verdolaga en junio del presente año y aún no sabe si renovará su vínculo con el club paisa.

Juan Carlos Osorio atendió a los medios de comunicación este miércoles por medio de una entrevista virtual en la que habló sobre su futuro en y situación que viven él y los miembros del club a cauda de la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

"No hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente el tema (renovación de contrato), pero sí está claro que todas las partes tenemos el mismo objetivo que es volver a ganar un título importante para Nacional", comentó el DT en la charla virtual. "Esperamos como grupo lograr los objetivos y a partir de ahí miraremos", agregó.

Además el profe Osorio aseguró sentirse contento en su casa , incluso en estos momentos de cuarentena por la pandemia del coronavirus. "Estoy muy contento en Medellín, en nuestra casa, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de donde vivimos y también disfrutar plenamente a mis hijos y mi señora", dijo.

Sobre la cuarentena, el risaraldense afirmó que "es una oportunidad para encontrarse a sí mismo, sus falencias, reconocer sus flaquezas como ser humano y compartir con sus seres queridos", además invitó a "seguir el confinamiento para ganarle la batalla al COVID-19".

A su vez, Osorio también se refirió al regreso del campeonato una vez la emergencia sanitaria lo permita. "Nosotros nos sumamos a la propuesta de Nacional como club: continuar con el torneo como va. Aunque a mí en lo personal me gusta un torneo largo, donde se premie al más consistente, al que muestre mejor planificación en cada juego", explicó.

"Yo no me sentiría cómodo si nos dan el título. Yo quiero competir, yo quiero jugar en la cancha y ojalá con todos ustedes en las tribunas. Me encanta competir. Ojalá volvamos pronto para competir todos y nos veamos en la cancha para demostrar quién es el mejor en ella", aseguró sobre la posibilidad que el campeonato se de por finalizado si las condiciones no mejoran.

Por último, el DT aseguró que los jugadores se encuentran bien en sus casas cumpliendo con el aislamiento y siguiendo un estricto trabajo para que vuelvan en buenas condiciones para cuando regresen puedan competir de la mejor manera.