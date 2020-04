Osorio lamenta no pasar la cuarentena con su familia

El defensor de Antigua GFC se expresó sobre la situación que están pasando en Guatemala.

Para Juan Osorio, defensor de Antigua GFC, es complicado no poder estar con su familia durante la ausencia de futbol por la pandemia de coronavirus que ha azotado Guatemala.

Aunque ha estado acompañado por su esposa, Osorio no ha podido disfrutar de sus seres queridos en , a espera de que la situación sanitaria pueda resolverse.

“Ahora me he mantenido acá en Guatemala, pero es difícil porque la familia está lejos. Gracias a Dios vivo acá con mi esposa así que no estoy solo y eso me ayuda bastante. A pesar de la distancia estamos al pendiente de nuestra familia”, dijo.

“Sabemos que en Colombia el tema del coronavirus está más complicado que acá así que los llamamos bastante. Lo que hago en mi tiempo libre es ver televisión, leo bastante pero básicamente le dedico mucho tiempo a mi familia”, mencionó.

A la par de sus compañeros, aunque sea a distancia, Osorio ha cumplido con trabajos aeróbicos y de fuerza, así como de balón para mantenerse en condiciones óptimas a espera de que la situación se solucione y así volver a los entrenamientos.