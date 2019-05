Osorio considera que Antigua no debe confiarse

El defensa pide máxima concentración de cara a la vuelta.

Luego de la victoria ante Malacateco, Juan David Osorio, defensa de Antigua, aseguró que el equipo debe mantener la concentración y no dejarse llevar por la ventaja en el global, pues considera que la diferencia es muy corta de cara al partido de vuelta.

"Se ganó pero se termina bastante cansado, esta cancha es bien agotadora. No nos podemos confiar porque la diferencia es poca. La verdad no nos confiamos, Malacateco eliminó a Municipal en su casa y a Cobán en su casa y ellos nos ganaron en el pensativo, entonces no hay que confiarse. No hay que dejar de luchar siempre y tenemos que ganar porque la aficion quiere celebrar goles", dijo Osorio.

Antigua recibirá a Malacateco el próximo domingo, en lo que será la vuelta de la final del Clausura 2019 de la Liga Nacional.