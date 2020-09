Óscar Jiménez reveló que Agustín Marchesín no le agradaba

El guardameta mexicano contó una divertida anécdota y elogió a Marche y Memo Ochoa.

Óscar Jiménez llegó al América para el Clausura 2017, siendo siempre una opción de garantías debajo de los tres palos Azulcremas. El nacido en Chihuahua ha trabajado con Agustín Marchesín y Memo Ochoa, dos de los mejores guardametas del futbol mexicano en tiempos recientes.

El arquero de 31 años contó para TUDN una curiosa anécdota que involucra al guardameta argentino, con el que no simpatizaba hace muchos años: “Yo no tenía el gusto de conocerlo, cuando estaba en Santos no me caía bien como portero y ahora que lo tuve de compañero cambiaron las cosas. En cada partido quiere jugar y ganar, trae al equipo muy concentrado”.

Igualmente, le dedicó elogios a Guillermo Ochoa, que ya ha sido su compañero en el arco por más de un año: “De Memo lo que resalto es el temple que tiene, no siente la presión, la experiencia que ha ganado vale muchísimo, entonces es una persona muy sobria y tiene reflejos. Él saca las pelotas que uno piensa que van a ser goles”, aseguró.

El Guardianes 2020 será una oportunidad inmejorable para Jiménez Fabela, recordando que la lesión de Memo Ochoa lo tendría fuera por lo que resta de fase regular. Ante tuvo sus primeros minutos del semestre, completando una destacada actuación.