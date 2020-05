Óscar Córdoba a GOAL: Su corta pero provechosa etapa en Atlético Nacional

El guardameta contó en exclusiva cómo fueron sus primeros pasos en primera división con el equipo antioqueño y de la mano de Higuita.

Pocos tienen a Córdoba identificado con los colores de y en se lo relaciona más con , o , pero lo cierto es que el que fuera por varios años el '1' de la Selección Colombia alcanzó a debutar con el equipo paisa.

Así lo relató en diálogo exclusivo con Goal, recordando esa primera etapa de su exitosa carrera profesional, en donde tuvo la oportunidad de encontrarse con otra leyenda del arco cafetero: René Higuita. De hecho fue el 'Loco' quién le permitió debutar a Córdoba con la camiseta verde.

"A mi me llevan a Atlético Nacional para que aprenda, para que aprenda de René que era el arquero líbero del momento"

"Fui con esa expectativa de aprender de René. Debuto porque René un domingo se levanta y me dice 'Cordobita, ¿Quiere tapar?' Él era el que iba a atajar contra el Cúcuta Deportivo. Me dice '¿Sabe qué? Tape usted hoy, yo lo veo atajar a ver qué tal'", recordó.

Más equipos

Y el debut no fue el soñado pues "perdimos, 1-0 de penal, o sea que me salvó la campanilla", pero sí le dejó una experiencia importante que más adelante aplicaría en los diferentes equipos sudamericanos y de Europa donde se puso los guantes: "Me dio una lección que traté luego, en la medida que podía, darle la oportunidad a un chico que estuviera conmigo para que atajara. Entonces, viendo la posibilidad del partido, le decía 'Vaye tape usted'".

Atlético Nacional nunca sufrió por arqueros en esa época!! #RecuerdosdelFútbol pic.twitter.com/4AveMWtBkL — Rene Higuita (@higuitarene) January 18, 2015

Esa lección la aplicó en , con el y Ankaraspor, no así en América donde la alta competencia que tenía con Eduardo Niño lo obligaba a estar siempre en su mejor nivel de competitividad y dejar el 'relajo' a un lado. También recordó, ya estando en Boca, el potencial que vio en Willy Caballero siendo aún un juvenil: "Le dije a Mauricio (Macri) que ese iba a ser arquero de Selección", dijo.

"Ese fue mi inicio con Nacional, cuatro partidos que fueron dos contra Cúcuta, Tolima y ", finalizó quien ganara dos Copas Libertadores y una Intercontinental con Boca, así como la 2001 con la Tricolor, entre otros tantos títulos.