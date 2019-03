Óscar Cerén habla sobre el gol contra Jamaica

El habilidoso volante, explicó la acción sobre el segundo gol de El Salvador ante Jamaica.

El Salvador se clasificó a , y con esto desata una alegría entre los dirigentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, cuerpo técnico y por supuesto jugadores.

Cuando el partido estaba a punto de expirar y aún con un tan solo gol de ventaja, Óscar Cerén jugador del Alianza FC, comentó sobre la anotación del tanto que selló la victoria de la “Selecta”.

“La verdad es que me la jugué, me tiré buscando de aire la pelota, lastimosamente no pude alcanzarla pero creo que eso incomodó al defensor de ellos (Demion Lowe) para que no mirara la trayectoria de la pelota porque fue una acción que salió de repente”, explicó en declaraciones al periódico “El Gráfico”.