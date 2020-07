A corazón abierto: Ortega habló por primera vez sobre su adicción al alcohol

El ídolo de River se refirió al problema que tuvo que atravesar durante una época de su vida. "Por suerte lo pude superar", contó.

Decir Ariel Ortega es decir fútbol. Aunque ya hayan pasado casi ocho años desde su retiro profesional, el Burrito sigue siendo sinónimo de la parte más divertida de jugar a la pelota: gambetas, picardía y goles inolvidables.

Sin embargo, el ídolo de River también tuvo una etapa de su carrera en la cual la pelota quedó en un segundo plano, debido a la adicción al alcohol que sufrió durante un tiempo y que lo perjudicó tanto personal como profesionalmente.

Más equipos

El hoy exfutbolista de 46 años, fiel a su estilo sin filtro, habló por primera vez de aquel problema y no dudó en contar lo que sentía en ese entonces. "No le encuentro una explicación. Estaba peleado con la vida, con mis compañaeros, con los periodistas", señaló, en una charla por Instagram Live con el relator riverplatense Atilio Costa Febre.

"Hacía todo para ponerme a todos en contra, a mi familia, a los periodistas y no lo lograba porque mucha gente me quería mucho; mis compañeros siempre me bancaron a pesar de fallarles, de faltar a un entrenamiento. Hoy por hoy son las cosas que más me duelen", admitió, a corazón abierto, el ex 10 de la Selección argentina, y contó: "Por suerte lo pude superar, puse muchas ganas, mis hijos empezaron a crecer; hoy por hoy estoy bien y disfrutar la vida es la cosa más hermosa que me pasa".

En la misma línea, Orteguita admitió: "Me he mandado mis cagadas, en su momento me dolían, pero no las podía manejar. Hoy al recordar creo que la podría haber pasado mejor futbolísticamente. Hubiese entrenado mejor, hubiese hecho más goles, hubiese ganado más títulos. La vida se me dio así, todos somos seres humanos y nos equivocamos. Yo me equivoqué".

"Siempre les pedí disculpas a mis compañeros de frente cuando se las tuve que pedir, después la vida es de uno y trata de llevarla como puede", concluyó.