Oriente Petrolero impugnará la derrota ante Bolívar

El club albiverde sostiene que la Academia hizo actuar de forma indebida a dos de sus jugadores en el inicio del torneo boliviano.

Oriente Petrolero, mediante su presidente Yimmi Montaño, anunció que impugnará la derrota ante Bolívar (3-2) por la indebida actuación de los jugadores Cristhian Machado y Óscar Ribera.

Para el club albiverde, todavía no está aprobada la normativa que permite a un jugador actuar en dos clubes diferentes, es por eso que tanto Machado (ex Royal Pari) como Ribera (ex Oriente Petrolero) no debieron jugar el partido del domingo.

“Nosotros lo habíamos anunciado que las reglas estaban claras, y Oriente va a impugnar al igual que lo hicieron todos los demás”, dijo Montaño.

El titular del albiverde anunció que se sumará a los pedidos de Blooming, Guabirá y Destroyers que también adelantaron que impugnarán los partidos que jugaron el fin de semana porque sus rivales cometieron la misma falta.