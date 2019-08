Oribe Peralta y la problemática goleadora con Chivas

Peralta no ha podido destaparse como Rojiblanco en el presente torneo

Aunque en un principio fue criticado por la decisión de fichar del América a , la llegada de Oribe Peralta había generado expectativa entre los aficionados por la necesidad de un futbol explosivo de manos del hombre que llevó a la Selección Mexicana a coronarse en los Londres 2012.

Más allá de lo esperado, la realidad es que el Cepillo ha pasado de noche en el Rebaño, pues no ha podido anotar en los cinco encuentros que van del Apertura 2019, sin participación o tiros a gol.

De acuerdo con un informe de la plataforma GolStats en manos de Goal, Oribe cuenta con un 77 por ciento de efectividad de pases en 318 minutos, 26 pases acertados en cancha propia, 33 pases acertados en cancha rival, 13 pases no acertados en cancha rival, un mano a mano exitoso ofensivo, dos balones ganados en área rival, cuatro balones recuperados sin disputa y un balón recuperado en disputa.

Desde que se dio a conocer su contratación, se filtraron diferentes comentarios de Oribe sobre su pasado americanista, tanto en medios de comunicación como en apariciones en videos de influencers. Esta situación poco ha importado en el grupo, haciéndola a un lado para mantener unión.

En el seno del Guadalajara admiten la intención de que Oribe recupere su cuota goleadora que lo hizo brillar en Santos y el América, aunque reconocen el aporte que tiene en el vestidor.

Goal tiene conocimiento del acercamiento del experimentado delantero con los canteranos del conjunto tapatío, a quienes ha orientado para destacar en el terreno de juego, con casos específicos como los de Javier Eduardo López, José de Jesús González y César Huerta, así como el liderazgo de vestidor con Isaac Brizuela, Alan Pulido y Jesús Molina.

“De Oribe coincido con Tomás (Boy), es un jugador que se entrega en cada partido, en cada entrenamiento trata de ser un ejemplo para nosotros, es un buen líder. Por eso llega, para que el equipo tenga mayor numero de jugadores de jerarquía como Oribe que habla con los más jovenes para ponerlos en un camino adecuado para que no se pierdan y tengan objetivos claros”, explicó Brizuela, uno de los capitanes del conjunto tapatío.

“Coincido con Tomás, sé que un delantero vive de los goles, pero el trabajo de Oribe a pesar de que ya tiene su edad es fundamental para que el equipo pueda salir, aguanta el balón y eso nos permite salir, desahoga al rival y sé que en algún momento llegara su oportunidad de gol. Yo estoy contento con la manera que nos ayuda”, agregó el Cone.

“Todo depende de las expectativas que tengan. Oribe hace muchas cosas más que hacer goles, desde mi punto de vista ha trabajado bien, estamos esperando su mejor versión físicamente. Y desde mi punto de vista trabaja bien para el equipo. No se han presentado los goles pero va a meter goles. Quizá sus funciones van más allá de distracción, movimientos de atracción, muchas cosas que no son su naturaleza. evidentemente los goles también. Está creando espacios para Pulido que está aprovechando los movimientos de Oribe. Después cuando entra Vega se produce un buen cambio como revulsivo. Todo fenomenal. No vería a Peralta como una opción exclusivamente de goles”, detalló por su parte el Jefe Boy.