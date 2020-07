OPINIÓN: Saldívar y Talavera, los verdaderos ganadores en el trueque Pumas - Toluca

Diablos y Universitarios intercambiaron guardametas, pero los equipos no son los que ganaron en este movimiento.

Los rumores se concretaron en el primer día de julio y tanto Pumas como tienen nuevos guardametas. Los equipos intercambiaron a sus porteros titulares, pero los clubes no son los que ganaron en este sorprendente trueque.

Alfredo Saldívar y Alfredo Talavera fueron parte de un acuerdo entre Universitarios y Diablos para cambiar de aires para la próxima campaña. Aunque en el papel serían los Auriazules quienes obtienen a un portero de mejor calidad, sí reciben a un jugador sumamente mermado físicamente.

Talavera, quien ha portado la playera de la Selección mexicana en diversas ocasiones, salió de Toluca por problemas con la directiva en una relación ya muy desgastada. Aunado a ello, el experimentado portero mantenía un sueldo alto y su estado físico no era el ideal para mantener su puesto en el plantel.

Por su parte, Saldívar de igual manera tenía una relación sumamente desgastada, pero con la afición Universitaria. Sus errores fueron sumamente criticados por los seguidores, quienes constantemente presionaron al portero hasta que éste ya no soporto más.

Es por esta última razón que los que ganan en este intercambio no son los equipos, si no los porteros. Por su parte, Talavera llega con 37 años de edad, en el ocaso de su carrera, a uno de los llamados grandes del futbol mexicano. En sí, el seleccionado nacional ya no tiene nada que demostrar, pero si llega a hacer las cosas bien en Pumas, cumplirá otro reto para su enriquecido historial.

Del otro lado se encuentra Saldívar, quien tratará de ganarse la titularidad del club junto con Luis García. El de 30 años ya no tendrá la presión de estar con los Auriazules y lo único que tiene que hacer es demostrar que su nivel no es tan bajo como lo pintaba la afición Universitaria para ganarse a los seguidores Mexiquenses.

Los equipos no son los que ganan en este intercambio. Pumas podría, en papel, tener a un guardameta con mayor experiencia y nivel, pero será vital que se mantenga lejos de las lesiones para comprobar que la UNAM tomó una buena decisión en ir por él.