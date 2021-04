Opinión: La pizarra de Pellegrini; para bien y para mal

Antes de empezar hay que aclarar algunas cuestiones. Vaya por delante que a Manuel Pellegrini hay que nombrarlo con el tratamiento de respeto que otorga el don; por el mérito que supone situar al Betis en tan privilegiadas plazas en la tabla clasificatoria. En un equipo en el que Canales es el máximo goleador con ocho tantos, tenerlo en la pelea por Europa es de casi monumento. Ayer demostró ser un técnico que sabe también sacarle partido a la pizarra, algo que hacía mucho que no se veía por Heliópolis.

Dos golazos diseñados desde el laboratorio del ingeniero. El primero a la salida de un córner donde Joaquín le sirvió un caramelito a un Fekir que entendió que esos regalos hay que aprovecharlos metiendo el interior y asegurando la volea. Detalle que hay que apreciar. Y el segundo un zurdazo de Canales después de que el portuense se saliera de la melé para dejársela en la frontal. El propio cántabro afirmaba tras el partido que desde el cuerpo técnico les habían incidido mucho el día anterior en esta faceta del juego, ya que el Valencia flaqueaba siguiendo las marcas. Y todo salió perfecto en esta primera pizarra. Dos acciones para quitarse el sombrero ante el chileno.

Pero después, en la pizarra de los cambios, no estuvo tan acertado. La sustitución de Fekir no se comprende. Bien es cierto que está al borde de la quinta amarilla, que hay una semana muy dura y que el francés lleva mucho acumulado. Pero el partido requería de su calidad. Además, la inclusión de Carvalho le impidió al equipo mantener el nivel. Propició el efecto contrario a lo que quería subsanar el entrenador y, a partir de ahí, se abrió la autopista por el centro del equipo. Ni Lainez ni Borja cambiaron nada y la sustitución de Miranda por Álex Moreno tampoco se comprendía mucho. Y cierto es que Pellegrini no es un técnico que tenga muchos ataques de entrenador pero se empeña en recuperar a jugadores que siguen sin responder a las oportunidades que se les da. Juanmi volvió a dejar mal al chileno, al igual que Álex Moreno.

No se sabe muy bien qué ha hecho mal Miranda para desaparecer de forma tan repentina de las alineaciones. Una cabezonería casi impropia de un técnico que sabe reaccionar cuando las cosas se tuercen y que le ha dado a su equipo muchos puntos cambiando el ritmo del partido, incluso variando su idea inicial. Pero ya va llegando un momento del campeonato donde la situación empieza a exigir el hilar muy fino y donde los mejores tienen que estar sobre el verde. Europa no espera a nadie.