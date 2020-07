OPINIÓN: Carlos Vela, el futbolista menos profesional del mundo

El jugador mexicano una vez más demostró que el futbol no está en la lista de sus prioridades a pesar de dedicarse a ello.

En la historia del balompié mexicano, Carlos Vela podrá ser catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, el atacante del LAFC ha demostrado, en múltiples ocasiones, que dicho deporte no entra en sus prioridades, incluso cuando es su única profesión.

El talento del cancunense es innegable. Desde sus inicios, los entrenadores admiraban su técnica, pero no tanto su entrega. Es por ello que, a pesar de ser vinculado con grandes clubes, sobretodo al , Vela nunca quiso poner al futbol sobre sus vida personal.

Por ello, cuando se presentó la oportunidad de unirse al LAFC, CV10 no lo pensó dos veces. Los Angeles es una ciudad que se acopla perfectamente con su estilo de vida. Para empezar, tiene a su alcance a los Lakers y a los Clippers de la NBA, siendo el básquetbol, en sus palabras, su deporte predilecto sobre el futbol.

Ahora, Vela lo volvió a hacer y despreció una vez más al balompié. En el regreso de la , el campeonato sentenció que los jugadores podrían ausentarse del torneo " is back" por cuestiones personales, y Cracklitos no lo pensó dos veces.

"He decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo riesgoso de mi esposa. Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando a distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa", sentenció el goleador del LAFC.

A pesar de sumar títulos personales como el mejor goleador y Jugador Más Valioso de la MLS en 2019, Carlos no ha logrado demostrar su gran profesionalismo con campeonatos colectivos a nivel de liga. Su trabajo, bajo su cosmovisión, no conlleva el levantar trofeos y no es una situación que le quite el sueño.

A sus 31 años, Vela ya no tiene nada qué demostrar porque, además, no ha sido su objetivo principal a lo largo de su trayectoria profesional. El delantero mexicano vive del futbol, pero no por él. Rechazó en múltiples ocasiones a la Selección mexicana, al Barcelona y ahora prefiere a su familia sobre el deporte, lo cual resulta, y ofrezco una disculpa anticipada para los puristas de la disciplina, totalmente entendible y reconocible.