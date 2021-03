Opinion: ¿A qué juegas, España?

La Roja sigue con problemas, a pesar de su victoria ante Georgia. Luis Enrique está preocupado, el equipo confundido y la afición desmotivada.

Pintan bastos para España, como no cambie la cosa. Y tiene que hacerlo rápido y bien. El nivel de desafección con La Roja es más que notable. Y nada habría que objetar de no ser porque lo tiene más que merecido. Y ésto lo dice una optimista. No quiero ni pensar lo que estarán pensando otros.

No se trata de señalar con el dedo acusador a nadie. Me parece "ventajista", que diría Lucho, hacerlo. Pero sí me encantaría dar con la respuesta a algunas de las preguntas que me sugiere esta España de nuestros desvelos.¿Por qué se empeña en jugar con un sistema con el que no estamos cómodos?¿Por qué descoloca a jugadores de excelente rendimiento en su puesto natural, que pierden enteros con el cambio? ¿por qué no encontramos manera humana de abrir a defensas tan cerradas, cuando sabemos que nos van jugar así?¿de verdad es necesario hacer siete cambios desde el partido contra Grecia para ofrecer lo mismo ... o casi? Y me dejo para el final la pregunta del millón: ¿por qué diantre no pone ya a los 11 jugadores con los que sabe que va a arrancar la fase final de la Eurocopa para que vayan interiorizando automatismos...que ya va siendo hora?.

No creo, en absoluto, que sea fácil desempeñarse como seleccionador. Nunca contentas a nadie. Todo son pegas. Si ganas, los internacionales son muy buenos. Pero si pierdes, ay amigo, las daga pende sobre tu cabeza. Por eso entiendo menos aún lo que está pasando. Hay problemas inabordables, pero otros tienen una solución muy simple, que jamás ha sido contemplada.

Varios exseleccionadores con los que he podido hablar en las últimas fechas me juran y me perjuran que el 11 tipo de España, ya lo tiene Luis Enrique en la cabeza. Le pueden bailar 2-3 jugadores, pero, a estas alturas, sabe a quienes va a fiar la suerte de España. Y se reserva esa laguna en su alineación porque tiene que ver, en junio, quien llega como una moto a la gran cita y quien se ha quedado por el camino. Dicho ésto ¿a qué tanta profusión de pruebas? Y hablamos de pruebas, pero la selección se está jugando su clasificación para el Mundial de Qatar. Creo que el objetivo daría como para ir a lo seguro desde ya.

Lo único a lo que nos podemos aferrar, salvando las diferencias, que son algunas pero eso lo dejamos para otro día, si les parece, es que muy poco tiempo antes de arrancar la etapa más gloriosa de nuestro fútbol nacional, Luís Aragonés se vio en una situación tan crítica, que tuvo que dar un golpe de timón y cambiar lo que, hasta aquel momento, era "irrenunciable" para él. Iba a dimitir y continuó; le dieron palos hasta en el carné de identidad y aguantó estoicamente el chaparrón mientras rumiaba una vuelta de tuerca a aquello; cambió el sistema , algo en lo que tampoco muchos creían a priori. Y todo eso acabó de la mejor manera posible: una España única e inimitable. Y si Luis Aragonés cambió, seguro que Luis Enrique también puede hacerlo. Pero no más jugadores, por favor. Esperemos que no tarde mucho porque fútbol nos falta un rato pero tiempo, no tanto.