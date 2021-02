'Operación Vitolo': El Villarreal apura sus opciones y decidirá el Atlético de Madrid

El "submarino amarillo" pretende al canario, pero la pelota está en el tejado del Atlético de Madrid

Unai Emery quiere a Vitolo. El Villarreal quiere a Vitolo. El canario quiere salir del Atleti. Y el Atleti no pondrá reparos a su salida...siempre y cuando le cuadren las cuentas. Porque este es el gran problema de una operación que se sigue explorando, trabajando y madurando entre las tres partes implicadas. El Villarreal está insistiendo para convencer al Atleti de que se pueda hacer la operación y tendrá tiempo hasta las 12 de la noche de hoy lunes, cuando se cierra el plazo. Vitolo es el objetivo número uno del "Submarino Amarillo", aunque según le consta a Goal, la operación es muy compleja y también hay otros candidatos en la lista de posibles refuerzos que maneja el club de Castellón.

Un problema de dinero

El gran escollo para que Vitolo salga del Atleti y recale en Villarreal es económico. Víctor Machín, Vitolo, tiene contrato en vigor con el conjunto rojiblanco hasta junio del 2022. La operación solo podría realizarse mediante la fórmula de cesión con opción de compra posterior, o pactada con objetivos yque pudiera cumplir el Villarreal. El sueldo del extremo canario demasiado alto para las pretensiones del club amarillo, ya que Vitolo percibe unos 5 millones de euros netos de ficha en el Atleti.

Si el jugador quiere llegar, tendría que rebajarse el sueldo para poder tener cabida en la escala salarial amarilla.Además, el Atlético de Madrid no sólo desea ahorrarse una de las fichas más altas de su plantilla,sino que también desea recibir una contraprestación económica por la operación, para recaudar dinero. Todo parece apuntar que la decisión final será cosa del Atleti, que espera recibir una propuesta satisfactoria por el jugador en las próximas horas. Y si esa oferta no llega, el jugador seguirá a las órdenes de Simeone hasta el 30 de junio.

Lo tenía todo para triunfar pero...

Vitolo, que era el jugador franquicia del Sevilla e internacional absoluto, por el que el Atlético de Madrid pagó en su momento 35.6 millones de euros de su cláusula de rescisión, nunca ha vuelto a ser el mismo que maravilló en Nervión. Tras su abrupta salida de Sevilla – recientemente acordó resolver su conflicto con su ex club y se disculpó por su comportamiento ante la afición hispalense- y su breve periplo cedido en Las Palmas, Vitolo no sólo no ha triunfado en el Atleti, sino que se ha convertido en un auténtico ‘Expediente X’ en el equipo del Cholo. De hecho, ha pasado casi más tiempo lesionado que sobre el campo.