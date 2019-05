"Operación De Ligt": mega-contrato o proyecto deportivo, esa es la cuestión

El Barça no quiere entrar en subastas, se planta y espera la decisión del jugador, que ahora duda

La historia del fichaje de Matthijs De Ligt amenaza con ser uno de los grandes "culebrones" de la temporada. Sabido es que es objeto de deseo el , que como avanzó Catalunya Radio una expedición azulgrana, compuesta por Eric Abidal y Pep Segura, contactó con el entorno del jugador el pasado día 12 en Montecarlo. Desde entonces, han sido muchas las informaciones que han surgido sobre el fichaje de De Ligt por el Barcelona. Que es el club mejor colocado, que la oferta estaría en torno a los 70-75 millones, que su agente Mino Raiola pretende una comisión más que millonaria por el traspaso, que el no pondría trabas si el elegido es el Barcelona y que, lógicamente, hay varios clubes interesados en el central: sobre todo, el .

El Barça, una vez fichado su compañero y amigo Frenkie De Jong, aspira a acelerar el fichaje cuanto antes. Le ofrecen un buen proyecto, minutos de juego y un buen sueldo. El jugador, abrumado por la cantidad de ofrecimientos que le están llegando, está dando "largas" y comentando en los medios que "valora todas las opciones", que entiende que hay "muchos buenos destinos, no sólo o " y que "decidirá su futuro después de los partidos con la selección", ya que tiene aún que disputar la Liga de Naciones. De hecho, en los últimos días, ha manifestado que tampoco descarta "quedarse en el Ajax más tiempo". Es decir, el jugador está en su papel. Y su agente, también. Están demorando la decisión final para decidir por el mejor proyecto. El Barça lo sabe, se ha plantado en su mejor oferta y no desea subir los emolumentos anuales del jugador, ni ceder ante su agente, Mino Raiola.

En ese escenario, es donde emerge la gran amenaza para el Barcelona: se trata del Manchester United. El club inglés, que ya rechazó el fichaje hace unos años después de un informe curioso donde se advertía de la propensión a engordar del jugador, sigue insistiendo en De Ligt. Hace unos días realizó una oferta mareante al defensa "ajacied", llegando a pagarle un sueldo brutal de 15 millones al año, amén de un buen dinero al Ajax por el traspaso, unos 70 millones. Oferta rechazada. Ahora, según publica el diario "Mirror", el United ha echado el resto. Con idea de "robar" el jugador al Barcelona, los ingleses han puesto sobre la mesa un ofertón increible: un salario semanal de 350.000 libras, un sueldo de 17 millones de euros por temporada y el pago de casi 10 millones de euros para Mino Raiola en concepto de jugosas comisiones. Una oferta, en términos económicos, irrechazable, porque plantea cifras que el Barça no puede asumir. Quieren a De Ligt sí o sí, porque es posible que sea un central de época, pero no a cualquier precio.

El último en sumarse a este rompecabezas, mitad deportivo, mitad económico, ha sido la leyenda holandesa Ruud Gullit. El ex jugador de clubes como el , Milan y ha escrito una columna de opinión en 'The Telegraf' donde ha compartido su visión respecto el caso De Ligt. "En los últimos días se ha hablado mucho del Manchester United, pero no creo que la posibilidad sea demasiado alta porque el United no jugará la Champions la próxima temporada", opinó Gullit., que matizó "creo que sería bueno que si De Ligt sale, sea a un club que realmente sea uno soñado para sus características como jugador". Esa es la cuestión sobre la mesa de De Ligt: elegir más dinero o menos dinero y un proyecto deportivo mejor.