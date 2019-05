Onana, meta del Ajax: "Para los porteros negros no es nada fácil llegar a la elite"

Declaraciones que va a dar que hablar, a buen seguro

Sus opiniones van a dar que hablar. A buen seguro. El ex barcelonista André Onana, portero del y de , ha manifestado que los porteros negros “tienen que trabajar más” que los blancos para llegar a lo más alto en el fútbol europeo. Onanacree que existe la concepción de que los guardametas de color son alocados y cometen demasiados errores. Sin duda, lo tiene claro: “No veo la diferencia entre los porteros negros y blancos. Son iguales, Yo cometo errores. Todo el mundo los comete. Los metas negros tenemos que prepararnos bien porque no es fácil para nosotros”, ha afirmado Onana, que con el Ajax puede clasificarse este miércoles para la final de la Champions. Los ‘ajacied’ ganaron 0-1 en la ida al .

Onana, que ha disputado todos los minutos de esta defendiendo la camiseta del AFC Ajax, no rehúye la cuestión sobre el color de piel bajo los palos: “No hay muchos porteros negros en lo más alto y la gente aún tiene la idea de que no somos seguros y cometemos demasiados fallos. Es algo que tenemos que cambiar. No es fácil para nosotros llegar a este nivel especialmente si eres negro pero eso no me importa, blanco o negro, al final soy un guardameta”, ha afirmado.

Onana, que llegó al Ajax en 2015 procedente del , es titular. Se formó en las categorías inferiores del club azulgrana procedente de la escuela fundada por Samuel Etoo. Por cierto, un dato: si el Ajax se clasifica para la final de Champions este miércoles, será el primer cancerbero negro en jugar la final de la UCL, desde que lo hizo Dida con el Milan en 2007.