Omar Sevilla sobre su despido del Independiente: “No se ha hecho un mal trabajo”

El técnico se mostró sorprendido por su salida de los fantasmas.



El Independiente perdió ante FAS el domingo pasado, pero esa derrota no lo bajó de los primeros puestos. Sin embargo, la directiva asegura que hubo roces entre jugadores y cuerpo técnico y Juan Pablo Herrera, presidente del equipo, tomó la decisión de separar a David Omar .



Sobre esto, “Sevillón” comentó: “No se ha hecho un mal trabajo, pero creo que su decisión me imagino es para traer a alguien como un revulsivo para el equipo para levantar el equipo, eso es lo que me imagino que ellos pensaron porque en realidad no veo qué otro motivo pudo existir para que ellos tomaran esa decisión”.



Sobre las supuestas peleas dentro del camerino, Sevilla salió a desmentirlo: “Roces nunca ha existido, lo que sí hay son molestias de algunos jugadores porque no juegan y están hoy de suplentes, en eso sí hay molestias, eso es normal porque algunos jugadores de experiencia no juegan, vienen de superar lesiones y quieren ser titulares nuevamente, el puesto hay que pelearlo pero nunca ha existido pleitos”.