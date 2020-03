Omar Sevilla: “Esa locura nos está pasando factura, resulta que jugar miércoles y domingo, aquí no estamos en Europa”

Al técnico oriental no le gusta el formato del torneo.



Omar fue duro al criticar el calendario del torneo Clausura 2020, ya que para el técnico no es fácil jugar a media y fines de semana. Se siente incomodo, según comentó tras el empate que cedió ante Municipal Limeño, en el estadio Sergio Torres Rivera.



“Esa locura nos está pasando factura, resulta que jugar miércoles y domingo, aquí no estamos en Europa, estamos en El Salvador y comemos tortilla con crema y frijoles. Aquí no conocemos un Corn flakes con leche, una fruta. No tenemos 25 manzanas en la casa, tantas cosas que tenemos que superar. Aquí hay buen fútbol, tenemos buenos futbolistas, lo que no hay es dinero”, indicó Sevilla.



“Jugamos contra un rival difícil, Limeño es un equipo de la zona oriental que está acostumbrado a este clima a nosotros nos pasa factura eso y hasta Limeño terminó corriendo con 10 jugadores y nos complicó”, agregó el entrenador tras el empate contra los santarroseños.