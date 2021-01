Omar Govea, el comodín que Martino no contemplaba y podría funcionarle

El mediocampista cuenta con características que lo diferencian del resto de los jugadores de la Selección mexicana en el camino a Qatar 2022.

Ya lo dijo en exclusiva con Goal: Omar Govea sueña con su regreso a la Selección mexicana. El mediocampista no tuvo el protagonismo deseado en ciclos anteriores por la competencia en el puesto y luego por falta de regularidad en la liga belga, pero ahora parece que tiene el camino libre para explotar su potencial con el Tri.

La figura del Zulte Waregem de hasta el momento no ha sido contemplada por el Tata Martino, pero hay una serie de situaciones que han cambiado con el paso del tiempo. Y es que las opciones que generalmente usa el director técnico argentino para el puesto de volante creativo, no parecen pasar por su mejor momento.

Carlos Rodríguez, uno de los más habituales, luce muy lejos del nivel que tuvo hace algunos meses y con el que se consolidó como un indiscutible en esa zona del campo. Mientras que Rodolfo Pizarro , otro de los elementos a los que recurre el Tata, ha jugado en el Inter Miami más como extremo que como mediocampista.

Todo esto le abre una posibilidad a Govea, quien no esconde su favoritismo para desempeñarse en ese puesto: " Me acomoda más como ‘8’ o ‘10 ’, box to box o enganche, en ese orden la verdad. Aporto más a la ofensiva que a la defensiva", reconoció el mediocampista mexicano en entrevista exclusiva con Goal .

Del mismo modo, la pandemia de coronavirus ha cambiado de manera radical el calendario de la Selección mexicana para el Mundial Qatar 2022 . Y es que el combinado nacional tendrá que disputar una buena cantidad de compromisos en muy poco tiempo, lo que claramente facilita las rotaciones en el equipo.

Sin duda, se trata de una opción que no estaba en los planes del Tata Martino, pero que en los próximos meses puede convertirse en una pieza fundamental. Una oportunidad que llega en el mejor momento posible para Govea, que vive un gran presente en la liga belga y cuenta con características que nadie tiene en el Tri.