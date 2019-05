Omar Elvir: "El empate es bueno"

Primera División de Honduras: El lateral de Motagua ve con buenos ojos la igualdad sin goles ante Platense para definir la serie en casa.

Omar Elvir valoró el empate sin goles conseguido en Puerto Cortés, en el arranque de la fase final del Clausura, y confía en que Motagua pueda hacer pesar la localía en la revancha para así superar a Platense.

En este sentido, el defensor izquierdo destacó el marcador y ya piensa en la vuelta. "Sabemos cómo se juegan estos partidos, no íbamos a dar la cara de versiones anteriores, pero en términos generales es un buen resultado. Son 180 minutos, si uno se regala en los primeros 90, le pasa factura. El empate es bueno, no es lo que pretendíamos pero al final no perdimos y vamos a Tegucigalpa con la ilusión de hacer un buen juego y cerrar la llave", opinó el zurdo en declaraciones que consigna el sitio diez.hn.

Justamente, en relación a la disputa en su recinto, Elvir remarcó: "Vamos con nuestra gente, es un aliciente extra pero no podemos desbocarnos. Todavía tenemos ventaja en el marcador pero tampoco vamos a renunciar al ataque; esperamos hacer un gran juego, estar a la altura".