Óliver Torres, en GOAL: "El derbi llega en el mejor momento para cambiar la dinámica del Sevilla"

El extremeño está a las puertas de jugar su octavo derbi sevillano y cree que es el partido perfecto para que el equipo de Sampaoli resurja.

Óliver Torres (Navalmoral de la Mata, 1994) es un veterano de 27 años. El centrocampista del Sevilla lleva más de una década instalado en la élite del fútbol europeo y aunque aún tiene mucho que dar al fútbol ya habla con el poso, la calma y la capacidad analítica del que lleva toda una vida pegado al balón.

Óliver ha hecho bandera del "Dicen que nunca se rinde" y por eso se ha sobrepuesto a ser excluido de la lista para la Champions League y ahora es indiscutible para Jorge Sampaoli. A las puertas de jugar su octavo derbi sevillano ante el Betis, el extremeño repasa las claves de la temporada para GOAL y espera que el duelo de máxima rivalidad sea un punto de inflexión que ayude a los de Nervión a salir de los puestos de descenso y comenzar una escalada en la tabla.

¿Cómo está viviendo Óliver Torres esta temporada?

"Cada temporada en el Sevilla es especial e ilusionante. Estamos viviendo una situación que nunca habíamos vivido pero como digo siempre en la vida las circunstancias son las que son y nosotros somos las que las enfrentamos y tenemos que hacerlo de la mejor manera".

¿Qué le pasa al equipo para pasar de ser cuarto a estar en puestos de descenso?

"Al final los análisis son profundos pero a grosso modo no estamos siendo tan sólidos como otros años. Esto desencadena desconfianza en algunos momentos de los partidos que hace que nos genere esa tensión que nos impide fluir de la manera que queremos y nos ha perjudicado".

Estaba muy unido a Lopetegui, ¿cómo vivió su marcha?

"Los que llevamos tiempo en el fútbol sabemos que eso forma parte de los procesos. En el fútbol todos tenemos fecha de caducidad aunque sea triste. La responsabilidad es de todos pero sé que él y su familia van a estar bien, también el cuerpo técnico y les deseo toda la suerte en su carrera, que seguirá siendo muy exitosa".

¿Cómo valora estas primeras semanas con Sampaoli?

"Sampaoli es un entrenador que ama la pelota, ama el fútbol. Nos está intentando inculcar rápido su idea. No es fácil cuando vienes de un entrenador durante tres años cambiar tan rápido, es un proceso que requiere tiempo aunque en el fútbol todo va tan rápido que es imposible. Nos intenta dar la tranquilidad y soluciones para los diferentes momentos de los partidos. El equipo tiene que ir agarrando poco a poco la idea para que cada vez seamos más fuertes como grupo".

Le está dando confianza y ha sido titular en todos los partidos de Liga.

"Quiero aprender al máximo de cada entrenador y con Sampaoli intento empaparme de todo. Creo que a nivel táctico es un entrenador muy rico e intento enriquecerme en los entrenamientos y en los partidos. Agradezco la confianza y ojalá se vea reflejada en buenos resultados a nivel individual y colectivo. Todos tenemos que sumar desde donde nos toque. El míster ha confiado en mí pero desde donde me toque siempre estoy con el equipo".

Su temporada está siendo atípica, está siendo decisivo en LaLiga pero no estaba inscrito en la Champions, ¿cree que le está dando la vuelta a la situación?

"Era una circunstancia que no esperaba pero que apareció. Mi idea siempre fue intentar revertir la situación. No sé si lo he conseguido pero creo que voy en el camino correcto. Los análisis de la temporada me gusta hacerlos al final, creo que aún no estoy a mi 100% pero voy en esa búsqueda y voy a conseguirlo".

Es su mejor temporada a nivel goleador, ¿está más suelto arriba?

"Sí, es verdad que sobre todo en este último tiempo estoy menos en la creación del juego y más en la finalización. Me he dado cuenta que llegando desde segunda línea puedo sorprender mucho. Lo tenía que mejorar en mi juego. Ahora mismo estoy bien pero quiero terminar la temporada con mejores cifras porque eso significará que el equipo va a mejor".

¿Hay preocupación en el vestuario por verse en descenso o creen que es circunstancial y queda mucho?

"La imagen es fea y la situación es la que es. Yo confío plenamente en el grupo y en que vamos a ir para arriba. Necesitamos esos momentos de confianza y conseguir resultados positivos para crecer en lo anímico y en lo futbolístico. A partir de ahí estoy seguro de que se verá una buena versión del Sevilla. Vamos a intentar estar lo más arriba posible porque estamos a tiempo".

Ahora llega el derbi, ¿cómo lo afrontan viendo además el gran momento que vive el Betis?

"Es un partido bonito, especial, como profesional es un placer poder jugarlo y son partidos difíciles. Creo que llega en el mejor momento porque puede ser un cambio en nuestra dinámica y lo enfocamos así. Nos fijamos en todos los detalles para que nos favorezcan y llevarnos los tres puntos que es lo más importante para el equipo y toda la afición, que también lo merece".

No es natural de Sevilla, ¿cómo ha cambiado la visión que tenía de este partido desde fuera y vivirlo ahora desde dentro?

"Siempre se ve que son partidos calientes pero aquí se palpa durante toda la semana. La gente cuando vas en el supermercado o por la calle te animan y el que no es del Sevilla pues te desea que pierdas. Creo que esa animación es positiva mientras sea sana y ojalá sea un buen partido".

¿Cuál es su mejor recuerdo del derbi?

"Creo que en mi primer año ganamos 1-2 con un gol de Luuk de Jong y fue una sensación bonita y el año pasado también cuando ganamos en casa, que hacía tiempo que no veía al estadio así y lo disfruté mucho".

El Betis llega como muy favorito, ¿lo comparte?

"En este tipo de partidos no sirven los números, la clasificación o quién está mejor o peor... Son partidos donde todo se resuelve dentro del campo, son partidos especiales donde pocas veces se ve un fútbol fluido y hay mucha tensión y emoción. Espero que tengamos una buena versión porque así somos un equipo difícil de ganar".

El año pasado vivieron una eliminación dolorosa en un derbi y además el Betis ganó la Copa. ¿Hay ganas de revancha u optan por olvidar aquello?

"Al final fue una circunstancia más del fútbol. Enfocamos este partido como un nuevo reto, una nueva ilusión y una oportunidad de volver a ganar".

¿Puede ser un punto de inflexión sacar un buen resultado para que la plantilla se recupere en lo anímico?

"Espero que sí y que sea un gran partido por nuestra parte, que consigamos los tres puntos y todos estemos contentos y que desde la victoria podamos crecer".

El Betis tiene jugadores muy talentosos como Fekir o Canales, ¿cómo se les puede neutralizar?

"Al final son muy buenos jugadores. A través de la confianza que han depositado en ellos están rindiendo de una manera muy buena. Me gusta mucho como Canales interpreta el juego, como consigue generar superioridades. Fekir tiene la habilidad de que es muy raro que pierda un balón. Lo mejor para defenderlos es estar muy juntos, tener un buen bloque defensivo que trabaje junto, unido y con los movimientos que nos pide el míster. El Betis es un gran equipo en lo individual y hay que intentar minimizarlos".

¿Qué mensaje le manda a la afición en estos momentos duros y antes de afrontar este partido?

"A la afición hay que decirle poco. Las cosas no se dicen y se hacen. Esperamos hacerlo el domingo para que sientan orgullo de ver a su equipo".