O'Higgins anuncia el regreso del Tucu Hernández

Tan solo unas horas después de culminar su contrato con Independiente, el mediocampista selló su incorporación al cuadro de Rancagua.

Ya es un hecho: Pedro Pablo Hernández vuelve a O'Higgins luego de siete años. El club de Rancagua confirmó la incorporación del experimentado mediocampista, que desde hace tiempo tenía la ilusión de regresar a la que fue su casa en la temporada 2013-14.

El Tucu llega procedente de Independiente, club con el que culminó contrato el pasado 30 de junio. De esta manera, Hernández quedó como agente libre y pudo negociar directamente los detalles de su contrato para finalmente incorporarse al cuadro celeste.

El experimentado mediocampista es recordado, entre otras cosas, por haber dado el salto al Celta de Vigo y ser parte de la Selección chilena que salió campeón de la Copa América 2016, torneo en el que disputó tres partidos bajo las órdenes de Juan Antonio Pizzi.

Ahora, con 34 años, Hernández vuelve al Capo de la Provincia con la ilusión de recuperar la mejor versión de su juego. Algo que no pudo conseguir al final de su etapa con Independiente, donde las lesiones impidieron que tuviera la regularidad que tanto necesita.