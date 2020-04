Oficial: Se suspende el Clásico entre Real Madrid y Barcelona de la International Champions Cup

Era un secreto a voces, pero se hizo oficial. La International Champions Cup echa el cierre en este 2020 y los grandes partidazos del verano se verán aplazados al 2021. Así lo anunció la propia organización a través de un comunicado alegando que el coronavirus, de manera obvia, es la razón principal de esta suspensión.

