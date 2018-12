Oficial: Pepe rescinde su contrato con el Besiktas

El ex defensa del Real Madrid Képler Laverán Lima Ferreira, más conocido como Pepe, ha llegado a un acuerdo con el Besiktas para terminar su contrato con la entidad turca, según ha anunciado este lunes el propio club de Estambul.

"Gracias por los buenos recuerdos, Pepe", encabeza el comunicado que el conjunto turco emitió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Thanks for those great memories #Pepe#Beşiktaş pic.twitter.com/an6vCyKjC7