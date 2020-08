Oficial: Pedro ficha por la Roma procedente del Chelsea

Pedro Rodríguez ya es nuevo jugador de la , tal y como lo ha anunciado este martes el propio club italiano. El ex jugador del y del ha pasado ya las pruebas médicas pertinentes y ha firmado ya su contrato con La Loba.

Era un secreto a voces y solo hacía falta que se confirmara oficialmente. Pedro es un nuevo jugador de la Roma y firma un contrato de tres años, llegando procedente del Chelsea pero en calidad de agente libre. El punta español llegó este lunes a la capital italiana y fue sometido a los habituales reconocimientos médicos antes de firmar el contrato que le vincula al club Giallorosso.

"La Roma está encantada de anunciar el fichaje de Pedro Rodríguez Ledesma. El español de 33 años llega de forma gratuita tras jugar en el Chelsea durante las últimas cinco temporadas y ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2023", reza el comunicado oficial de la Loba.

'Estoy feliz de estar aquí en Roma', declaró Pedro en su primera entrevista con los Giallorossi. “Estoy emocionado con este nuevo desafío y con poder competir por nuestros objetivos en las próximas temporadas. Agradezco a la afición la acogida recibida. Espero hacerlos felices', agregó.

Pedro entró en la Masia a los 17 años, y durante su carrera en Barcelona y Chelsea ha recogido 23 títulos, además de obtener un Mundial y una con la selección española.

"Es un privilegio para nosotros poder darle la bienvenida a un futbolista de la calidad de Pedro", dijo el CEO de la Roma, Guido Fienga. "Le deseamos a él y a nosotros mismos que pueda ampliar su extraordinaria trayectoria de éxitos con la AS Roma".

Pedro en su carrera lo ha ganado todo lo que hay por ganar, desde la con el Barcelona hasta la con el Chelsea, pasando por ligas de e , Copas de Europa y Mundiales con la selección española. Una inyección de experiencia que será clave en la mentalidad ganadora del equipo de Fonseca.

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player 💪 pic.twitter.com/ToViuer49F