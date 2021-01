Oficial: Odegaard, cedido por el Madrid al Arsenal

El jugador noruego acabará la temporada en el equipo londinense, que se hará cargo de su ficha y abonará unos 2 millones de euros al club blanco.

Tan sólo 166 días después de despedirse con un vídeo de la para enfilar el camino de regreso al , Martin Odegaard (22 años) vuelve a dejar el club blanco tras pedir a la dirección deportiva otra cesión en la que disfrutar de tiempo de juego. Su destino hasta el final de esta temporada y sin opción de compra será el Arsenal, que se ha impuesto en las negociaciones a otros interesados como la Real Sociedad y el , sobre todo, o el . En Londres aterrizó el domingo, superó los exámenes médicos y conoció a sus compañeros el lunes y será presentado este miércoles. Compartirá, por lo tanto, vestuario con otro madridista a préstamo, Dani Ceballos, que vive su segundo curso seguido en el Emirates.



"El Real Madrid C. F. y el Arsenal FC han acordado la cesión del jugador Martin Ødegaard hasta el final de esta temporada", explica el escueto comunicado del club blanco. Por su parte, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se ha mostrado encantado con el fichaje: “Es genial que hayamos asegurado que Martin venga con nosotros hasta el final de la temporada. Martín es, por supuesto, un jugador que todos conocemos muy bien y, aunque todavía joven, lleva un tiempo jugando al máximo nivel. Martin nos brindará opciones ofensivas de calidad y estamos muy emocionados de integrarlo en nuestros planes de aquí a mayo ".

En esta ocasión, Odegaard hace las maletas sintiendo que Zidane no ha cumplido con lo expresado en agosto. Fue entonces, en agosto, con la eliminación en Champions muy reciente, cuando el técnico le contactó para informarle de que contaba con él para esta 2020-21. "De primeras se habían previsto dos años en la Real Sociedad, pero recibí una llamada del Madrid que me querían de vuelta. Sí, hablé con Zidane. Fue algo natural y se resolvió rápido, no un drama. No hubo una gran discusión. Siempre he tenido el objetivo y el sueño de jugar ahí", explicó en los medios de su país en octubre. Pero los planes no se han desarrollado según lo hablado en la conversación en verano.

El Arsenal pagará al Madrid por la cesión de Odegaard

La nueva marcha provisional de Odegaard se da, entre lesiones y pocas oportunidades, tras 367 minutos en 9 partidos, sólo tres de ellos como titular, el último en noviembre. En Londres está seguro de encontrar el protagonismo que le ha faltado desde septiembre gracias a Mikel Arteta, que en cuanto le 'vendió' el proyecto le convenció para que le diera el 'sí'. El noruego va a reforzar en a un equipo que precisa de un salto de nivel, en el puesto 11 de la Premier, eliminado de la y de la Carabao, y que superó con pleno de victorias la fase de grupos de la .

El movimiento va a aliviar al Madrid económicamente. En el Bernabéu se van a ahorrar la parte proporcional de la ficha del futbolista en estos meses, alrededor de 800.000 euros, y recibirán por la cesión unos 2 millones de euros. En total, de acuerdo con los datos publicados por The Times , el Arsenal invertirá cerca de tres millones en esta operación.

Odegaard explica sus motivos para ir a Arsenal

"Han sido unos días agitados pero he estado hablando con el club, con el técnico y me parece un gran proyecto y un gran club. Estoy tan emocionado y cuando tuve la oportunidad de venir aquí, sentí que era una muy buena oportunidad. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Hablé con él antes de venir aquí, por supuesto. Eso fue muy importante para mí y parece un gran entrenador y me gustaron sus ideas, la forma en que ve el fútbol y también la forma en que es. Me dio una gran sensación y para mí fue importante venir aquí. Fue crucial. Creo que cada vez que vas a un lugar nuevo, quieres asegurarte de que te sentirás bien y de que haya un plan. Pero creo que todo aquí parece estar bien", asegura el noruego señalando a Arteta como la clave para cerrar su fichaje.

Además, ha explicado que también habló con Ceballos antes de tomar su decisión: "Sí, Dani me envió un mensaje de texto el otro día y solo tenía cosas buenas que decir sobre el club, el entrenador y todo. Eso también fue importante para mí y él estaba feliz de que yo viniera aquí, así que fue algo bueno para mí, conocer a alguien aquí y escuchar a alguien dentro del club también. Es bueno. "

Odegaard destaca que le genera especial iluisón poder vivir su primera experiencia en la Premier: "Me gusta el club y siempre me gustó la forma en que el club quiere jugar. Todo sobre el club y ahora cómo quiere jugar el entrenador, creo que es un club que realmente me sienta bien. Así que creo que es un buen partido. En Noruega, la Premier League es realmente importante. Desde que era un niño allí, siempre veíamos todos los juegos, mis amigos y yo. Creo que es la liga más grande, especialmente en Noruega, así que para mí siempre ha sido un sueño jugar en la Premier League y siempre me gustó la forma en que jugaba el Arsenal y todo lo relacionado con el club. Así que es un sueño hecho realidad de muchas formas".

De hecho, el Nouego reconoce que Cesc Fábregas era un de sus ídolos de niño: “Había muchos. Pero creo que Fábregas, para mí, fue uno de mis ídolos cuando crecí. Especialmente él. “La forma en que controla el juego, la forma en que dicta el juego, su capacidad para dar asistencias y también marcar goles. Todo sobre su juego. Traté de aprender tanto como pude cuando crecí viéndolo. Era el mejor jugador ".