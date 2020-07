Achraf Hakimi se marcha al Inter: Precio, sueldo y años de contrato

El conjunto blanco ha comunicado el traspaso del marroquí, que vestirá a partir de ahora la camiseta de los Nerazzurri.

Ya es oficial, Achraf Hakimi abandona el y firma por el . En un escueto comunicado, el conjunto blanco ha anunciado el traspaso del jugador marroquí a la entidad nerazurra. Sin cifras oficiales aún encima de la mesa, el traspaso del lateral se ha cerrado en 40 millones de euros y el futbolista firma 5 años con el Inter de Milán, hasta el 30 de junio de 2025, como posteriormente anunció el conjunto italiano.

Dos años cedido en el

Tras no asentarse en su primera temporada en el conjunto blanco, Achraf se marchó cedido por dos temporadas al Borussia Dortmund, donde ha explotado como futbolista, convirtiéndose en uno de los laterales con más proyección del fútbol europeo. Con el cuadro alemán, el futbolista ha disputado 73 encuentros, en los que ha dado 17 asistencias y ha marcado 12 goles, números que hablan bien a las claras del marcado carácter ofensivo del lateral marroquí. Además, el futbolista ha demostrado una gran versatilidad, desenvolviéndose en ambas bandas, si bien es cierto que la posición predilecta ha sido la de lateral derecho.

Justamente ayer, Zidane era preguntado en rueda de prensa por el posible traspaso del futbolista y el técnico francés no se escondió. "Es un jugador nuestro, aquí puede pasar de todo. Hay dos cosas, la parte económica y la deportiva. No es el caso de hablar de eso aunque pueden pasar cosas en breve, pero mañana tenemos un partido y es lo que me interesa. No digo que no me interesa la situación de Achraf, pero es la situación del club y veremos lo que va a pasar", dijo.

El lateral derecho blanco se queda cubierto con Carvajal y ¿Odriozola?

Tras el traspaso del futbolista marroquí, el lateral diestro blanco seguirá siendo propiedad de un afianzado Dani Carvajal, con contrato hasta 2022 con el Real Madrid. La duda reside en qué pasará con Álvaro Odriozola, cedido en el Bayern de Múnich, equipo en el que no ha gozado de muchas oportunidades, al igual que le ocurrió en su etapa merengue con Zinedine Zidane. Llegado el caso, el técnico francés también podría tirar de Nacho y Militao, a los que la posición no les es desconocida.