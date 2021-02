Oficial: David Alaba, objetivo del Madrid, anuncia que deja el Bayern

El austriaco ha dado este martes una rueda de prensa para comunicar su futuro. "Aún no he decidido dónde voy", ha dicho. El club blanco le quiere.

El defensa y el club alemán no han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del austriaco, que expira el próximo junio, cuando se marchará libre y sin dejar compensación económica alguna. Las negociaciones han estado envueltas en polémica, conpor sus pretensiones económicas. Alaba, que llegó a la cantera de la entidad bávara en 2008, se ha despedido con 26 títulos que podrían ser más dependiendo de lo que ocurra estos meses. El Madrid le quiere y en el Bayern le ven de blanco, si bien varios equipos de la Premier prometen pelea por él.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Mensaje: "He decidido dejar el Bayern al final de la temporada e intentar algo nuevo. Obviamente, no ha sido una decisión fácil porque llevo aquí 13 años y este club significa mucho para mí. Estoy muy agradecido al Bayern por tanto: el triplete, el debut, otro triplete... No tengo palabras, ha sido muy bonito. Todavía no he decidido dónde voy".

🗣️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb — 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 16, 2021

Motivos: "Me he tomado mucho tiempo para tomar la decisión, no es algo que pase de la noche a la mañana. Quería probar una situación nueva porque los jugadores necesitamos nuevos desafíos".

Peticiones económicas: "El tema del dinero no es lo más importante para mí, no ha influido. Me quedan cinco, seis o siete años jugando y sólo he pensado en qué hacer".

Barcelona: "No es un secreto que estamos en conversaciones con varios clubes, pero se dicen muchas cosas y quiero centrarme en lo que queda de temporada con el Bayern. Estoy en contacto con mis agentes, luego ya se verá".

Polémicas negociaciones con el Bayern: "Siempre he tenido muy buena relación con la directiva, eso no ha cambiado. Les estoy agradecido. Tuvimos conversaciones y no prosperaron. La decisión la tomé yo".

Ambición: "Quiero un nuevo reto, dejar mi zona de confort y seguir creciendo como jugador y persona. Eso es lo que me ha llevado a tomar esta decisión. Lo principal para mi próximo paso es ir a un equipo en el que seguir sumando éxitos".

En 2009 dijo que su sueño era la Premier: "El Bayern me ha marcado, tiene un ambiente de familia y mi trayectoria aquí ha sido increíble. Han pasado muchas cosas en este tiempo, por lo que puede que ahora me fije más en otros aspectos".

Si el Bayern luchó por él: "Todos, absolutamente todos, han luchado aquí por mí. Estoy muy agradecido y eso ha hecho que la decisión sea tan dura. Puedo decir que el Bayern es mi familia. Tomé la decisión hace un par semanas y se lo comuniqué al club. Tras todo lo que se dijo sobre el dinero, hablé de nuevo con los agentes y la cosa quedó ahí".

El artículo sigue a continuación

Upamecano, su sustituto: "Tiene mucho potencial, es fuerte físicamente y tiene buena salida de balón, muy buena. Sumará mucho aquí. Ha crecido mucho en los últimos años".

Madrid y Barça: "Mis representantes están en contacto con todos. Me informan de todo. No me voy a volver loco para decidir. No me he puesto una fecha límite".

Su español: "He compartido vestuario con varios españoles en estos años y he aprendido un poco. El alemán de Lucas no es muy bueno y era más fácil hablar en español. Mi español es bueno, pero lo suficiente en el campo".