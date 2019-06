Odegaard se resigna: "Será difícil jugar en el Madrid la próxima temporada"

El jugador noruego reconoce que cree que no se quedará pero espera que la decisión blanca no se demore.

Martin Odegaard tiene claro que será complicado quedarse en el la próxima temporada a pesar del buen rendimiento que ha ofrecido en el Vitesse.

"Los comentarios es que en el Real Madrid están muy contentos conmigo, pero es difícil jugar allí y probablemente también lo sea la próxima temporada", comentó en VG.

De hecho, el jugador espera que el club le comunique sus planes lo antes posible: "Ha sido un año muy bueno, he dado grandes pasos y crecí más en mi juego. No quiero que pase como el verano pasado. Quiero irme de vacaciones, pero no quiero que se repita. No fue bueno para mí".

El artículo sigue a continuación

De hecho, Odegaard cree que este año podría no irse cedido y sí trapasado con opción de recompra: "También han vendido muchos jugadores con una cláusula de recompra. No me importa mucho, solo quiero ir a un sitio donde tenga la oportunidad de jugar y un entrenador que crea en ti".