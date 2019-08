Vucetich: "Ochoa no es mejor que Marchesín ni Volpi"

El entrenador se refirió a dos de las posibilidades con más chances para suplir al exLanús.

La mayoría de los aficionados del América creen que Guillermo Ochoa debería ser el sustituto de Agustín Marchesín. Pero hay personas que no y que, incluso, lo entrenaron en algún momento de su carrera. Uno de ellos es Víctor Vucetich, quien afirmó que el argentino y Tiago Volpi, otro que sonaba para reforzar el arco, superan en nivel al mexicano.

“Yo no creo (que esté arriba de ambos). Es un gran atajador, pero tiene mucha dificultad con los pies y no es bueno con las salidas. No sale jugando como Volpi o Marchesín. El mejor de los tres físicamente sea, tal vez, Tiago, pero son las características que tienen ellos”, sostuvo el director técnico en diálogo para ESPN AM.

“No es lo mismo Marchesín que Ochoa, quien debe adaptarse a lo que el técnico quiera. Hay que ver cuáles son los puntos financieros que se requieren, así como las ilusiones que tiene el portero. Todo interviene y afecta en lo deportivo”, añadió el timonel que dirigió a Paco Memo en la Selección durante su breve etapa en las Eliminatorias hacia 2014.

Marche ya fue transferido al Porto para ocupar el lugar de Iker Casillas, quien está fuera indefinidamente tras un infarto. En cambio, el brasileño aseguró que se quedará en el Sao Paulo. Por lo tanto, la opción más latente para los Emplumados es Ochoa.