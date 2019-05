Ocampos: "Espero que Scaloni vea los partidos del Olympique de Marsella"

El zurdo que suena con jugar la Copa América confesó que fue tentado varias veces para volver a River y que incluso hasta habló con Gallardo.

Pese a que su nombre suena en cada ventana de mercado y sus actuaciones de cada fin de semana lo justifican, Lucas Ocampos sólo suele aparecer en el centro de la escena cuando se destaca en el Olympique de . Luego de un año en el fútbol italiano, el zurdo ex-River regresó la temporada pasada para asentarse como uno de jugadores más importantes del equipo francés y ahora, aunque nunca antes fue convocado, se ilusiona con jugar la Copa América 2019 con la Selección argentina.

De hecho, en declaraciones a La Provence, el futbolista de 24 años se animó a mandarle un mensaje a Lionel Scaloni: "Tengo que creer en mí mismo, porque nadie más lo hará por mí. Espero que el entrenador de vea los partidos del Olympique. Jugar la sería un sueño".

También, elogió a Lionel Messi por su actuación frente a y aseguró que "estos últimos años fueron bastante injustos para Messi". "En el club y en la Selección tuvo varias finales que no fueron recompensadas con un trofeo. A pesar de ello, nunca se desalienta y consigue, temporada tras temporada, mantener un nivel de juego fenomenal. Messi también tuvo la inteligencia de cambiar su forma de jugar", analizó.



Por otro lado, Ocampos habló de su futuro y confesó que varias veces fue tentado para volver al Millonario, el club que lo vio debutar profesionalmente. "Desde mi llegada a Europa, tuve cuatro oportunidades de regresar a River. Incluso hablé por teléfono con Gallardo. Pero hoy mi carrera debe continuar en Europa. Aquí no terminé mi trabajo", explicó convencido, y agregó al respecto: "River estará toda la vida vida en mi corazón y sueño con terminar mi carrera ahí. Pero todavía tengo tiempo para pensarlo. Primero debo aprovechar al máximo esta oportunidad de jugar en Europa y en el OM".



Para finalizar, el surgido de las divisiones inferiores de se refirió al impacto que tuvoen su Marcelo Bielsa carrera: "A su lado, redescubrí lo que es el fútbol. Está claro que sus entrenamientos eran muy complicados. Pero me encantó trabajar con él. Algunos entrenadores están con uno a diario, pero no te llegan. Por eso Bielsa es único. Ha sabido cambiar mi visión de este deporte. Gracias a él ya no soy el mismo jugador ni el mismo hombre. Nunca le agradeceré lo suficiente por ello. La mentalidad que me impusa hoy es el fruto de su colaboración".