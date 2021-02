Oblak, Kepa y los 16 millones de libras que podrían haber resuelto el problema de la portería del Chelsea

Goal revela la intrahistoria del equipo "blue" con los porteros y por qué no fueron capaces de fichar a su gran sueño para la portería, Jan Oblak

En verano de 20218 , el Chelsea decidió no apostar por el fichaje de Jan Oblak, una decisión que todavía lamenta, antes del duelo trascendental europeo ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En esta ronda de octavos de final, los "blues" se enfrentarán a sus fantasmas del pasado, cuando no tomaron la decisión de ir con todo a por el esloveno. Hoy el cuadro de Thomas Tuchel tendrá defendiendo su portería a Edouard Mendy y contará con el portero más caro del mundo, Kepa Arrizabalaga, en la suplencia. En el otro extremo estará Jan Oblak, un portero de una dimensión tan brutal que su propio entrenador, Diego Simeone ha llegado a comparar su impacto en el juego con el del mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi.

Verano de 2018: El Chelsea, Oblak y el Atlético de Madrid

En el verano de 2018, el Chelsea estaba en la búsqueda de un nuevo guardameta y tenía claro que Thibaut Courtois estaba saliendo de Stamford Bridge mientras se acercaba a fichar por el Real Madrid. La lista de posibles candidatos de los "blues" la integraban Alisson Becker y Oblak. El Liverpool ganó la carrera por Alisson cuando el internacional brasileño cambió la AS Roma por los "reds", quedando Oblak como opción número uno para el Chelsea.

Sin embargo, el Atlético de Madrid, a pesar de tener una excelente relación con el Chelsea, no quiso negociar por Oblak, evitando su marcha a la Premier League . Oblak tiene una cláusula de rescisión por encima de los 100 millones de euros y de ahí que el cuadro colchonero, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza como CEO del club, no quisieran desprenderse de una pieza maestra para Simeone. El mensaje del Atleti en 2018 fue rotundo: o cláusula o nada. No se sentaron a negociar.

Kepa por Oblak, un error de 16 millones de libras

El Chelsea quiso negociar por debajo del precio de la cláusula, pero ante la negativa rojiblanca, tuvo que ir a por Kepa Arrizabalaga, que tenía una cláusula algo menor y al que acabó fichando por nada más y nada menos que 80 "kilos". pensando que el potencial que había demostrado en el Athletic Club se materializaría en la Premier League. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar el error del Chelsea, porque Kepa no funcionó en Stamford Bridge y ahora en el Chelsea se preguntan si realmente no pagaron muy caro el no haber depositado la cláusula de Oblak para ficharle, cuando apenas había una distancia de 16 millones de libras entre la cláusula de Kepa y la de Oblak.

El caso es que el tiempo ha pasado y en el Chelsea se devanan los sesos. Mientras Kepa ha pasado los últimos 18 meses sin estabilidad, entrando y saliendo del equipo de Chelsea después de una serie de errores groseros, Oblak se ha mantenido como el mejor portero del mundo. En su momento, el Chelsea pensó poner en el mercado a Kepa para deshacer lo que entendía como un error, con la espera de que apareciera un comprador. Y aunque en 2020 hubo un cierto interés del Valencia CF en llegar a un acuerdo, sigue sin salir del cuadro "blue".

Oblak tiene una nueva cláusula y el Chelsea se vio 'obligado' a fichar a Mendy

Mientras tanto, dos años después del verano de 2018, Jan Oblak sigue pisando fuerte en el Atlético de Madrid, Ahora ha firmado un nuevo contrato con los colchoneros, es el buque insignia del proyecto del Cholo Simeone y su nuevo contrato, además de una mejora salarial, ha ido aparejado con una nueva cláusula de rescisión que ya es de 120 millones de euros. Y aunque el Chelsea fue uno de los pocos clubes que gastó dinero durante la pandemia, el Atleti siguió sin querer negociar por Oblak. Esto 'obligó' al Chelsea a recurrir al fichaje de Mendy, pagando 31 millones al Rennes, porque era un guardameta más asequible.

En cuanto a Oblak, cada día está más asentado en Madrid. Es feliz en el Atleti y el club mantiene su postura inicial. La misma que en 2018. No negocia por Oblak y si algún club quiere sacarle del Metropolitano, tendrá que pagar el importe de su cláusula de rescisión, si es que Oblak quiere tomar otro rumbo en su carrera. De momento, las cosas no pueden irle mejor al esloveno. Con los fichajes de Joao Félix primero y Luis Suárez después, el Atlético de Madrid sigue creciendo y está instalado en el liderato de LaLiga. Tiene contrato hasta 2023 y por ahora, es feliz en Madrid.

"Ahora no es momento de hablar de fichajes"

A pesar de que el Chelsea mantiene su ferviente interés por Oblak desde aquel verano de 20218, Miha Mlakar, agente del portero, explica a Goal que "ahora no es el momento de hablar de fichajes" , alegando que " el Atlético de Madrid contra el Chelsea es un partido realmente importante" . El representante del esloveno indica que "el Chelsea es un equipo que ahora tiene un nuevo entrenador y está haciendo resultados positivos, pero el Atlético de Madrid siempre encuentra su versión más competitiva en los partidos más difíciles ", asegura.

Mlakar asegura que si algo tiene el Atlético, es carácter: "Lo demostraron contra el Liverpool la temporada pasada. El Atlético es Atlético y todos los equipos deben tenerles miedo". En Londres tienen claro que cometieron un error no pagando la cláusula de Jan Oblak en 2018 y si el esloveno acaba siendo determinante en esta eliminatoria contra el Atlético de Madrid, van a seguir lamentando profundamente aquella decisión. A veces, 16 millones de libras pueden resultar muy poco dinero en el mundo del fútbol...